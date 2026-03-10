快訊

拓壹科技正式宣布代理Cellopoint 以AI驅動郵件安全新標竿

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

專業 IT 品牌代理商拓壹科技 (TerraONE) 今日正式宣布，與全球領先的電子郵件安全防護專家基點資訊 (Cellopoint) 達成代理合作協議。雙方將攜手深耕台灣及亞洲市場，整合 Cellopoint 頂尖的 AI 智慧郵件防禦技術與拓壹科技強大的通路服務實力，協助企業在生成式 AI (GenAI) 威脅與商業郵件詐騙 (BEC) 頻傳的環境中，建構堅實的資安防線，並使企業全面強化 Microsoft 365 等雲端郵件環境的資安防護能力。

隨著駭客技術日新月異，傳統的特徵碼過濾已不足以應對層出不窮的社交工程與網路釣魚攻擊。Cellopoint 憑藉其自主研發的 AI 與機器學習模型，能精準辨識發信者行為模式，預防複雜的 BEC 詐騙與零日攻擊 (Zero-day attacks)。

拓壹科技總經理陳鍵忠表示：「在企業數位轉型的過程中，電子郵件仍是資安防禦的第一線，也是最脆弱的一環。我們很榮幸能將 Cellopoint 納入代理版圖。Cellopoint 不僅在台灣擁有深厚的服務經驗，其雲端郵件安全服務更是補強 Microsoft 365 與 Google Workspace 防禦缺口的首選。透過此次合作，我們能為合作夥伴與客戶提供更全面的資安解決方案。」

隨著台灣企業大規模採用 Microsoft 365 雲端辦公室，針對該平台的進階威脅 (Advanced Threats) 也隨之激增。儘管 M365 具備基礎的安全過濾，但駭客常利用生成式 AI 偽造極其逼真的釣魚郵件或進行「帳號劫持 (Account Takeover)」，藉此規避標準的特徵碼檢查。拓壹科技引進的 Cellopoint 解決方案，能與 Microsoft 365 完美整合，首先透過 Cellopoint 獨家的 AI 威脅偵測引擎，針對 M365 內建防禦較難攔截的「灰色郵件」、社交工程詐騙及惡意變體鏈接進行二次過濾，顯著降低漏報率。

其次是防止內部帳號遭盜用發信，因Cellopoint 具備東、西向 (Internal-to-Internal) 流量監測 能力。當 M365 帳號遭駭客控制並對內發送詐騙郵件時，Cellopoint 能即時阻斷，防止威脅在企業組織內部橫向擴散。而針對台灣特有的中文釣魚手法與社交工程，Cellopoint 具備更精準的語意分析模型，能識別帶有台灣在地口吻的 BEC 詐騙，這是外商原生平台較難觸及的優勢。最後針對有嚴格法規遵循需求的產業，Cellopoint 提供比 M365 原生更具彈性的郵件歸檔 (Archiving) 與檢索功能，確保郵件資產在雲端環境中依然能長期保存且易於調閱。

拓壹科技作為零壹（3029）科技集團旗下的專業代理商，致力於整合資安、儲存與雲端解決方案。此次引進 Cellopoint 產品線，將補足其在「內容安全」領域的關鍵拼圖，能夠結合 AI 威脅情資，阻擋勒索軟體與惡意鏈接，並協助金融、醫療與高科技產業滿足法律遵循與稽核需求，以及自動偵測機敏資訊，防止重要研發成果或個人資料外洩。基點資訊總經理王彥雄亦對此合作寄予厚望：「拓壹科技在台灣具備優異的技術支援能力與靈活的市場拓展策略，透過雙方合作，我們能將 Cellopoint 最新的 AI 郵件防護技術，精準導入台灣各產業的關鍵基礎設施中，實現『使通信更順暢、更安全』的使命。」

