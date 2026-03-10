vivo 無懼記憶體風暴 年銷售量看增二成

手機品牌大廠vivo10日舉辦V70新機登台發表會，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，儘管記憶體漲價確實對成本帶來許多壓力，公司有信心今年在台灣市場的手機銷售量年增二成，銷售額則會高於二成。

陳怡婷進一步表示，公司在台灣市場中，中高階手機占整體營收比重七成，僅三成是中低階機種，而中低階手機對價格較為敏感，反之中高階手機則影響相對較小。

不過，陳怡婷也坦言，記憶體等零組件的價格宛如期貨般劇烈波動，每周、每月的成本漲幅都很驚人，對品牌廠而言相當挑戰，但公司會盡力扛住壓力，舊機型會維持原價，而新機型則會盡力保持同價位最高規格水準，給台灣用戶最好的體驗。

此外，蘋果即將在今年下半年推出首款折疊機，不少分析師認為將掀起市場洗牌戰。對此，陳怡婷認為，蘋果進入折疊機市場後，反而會把市場「越捲越大」，因此相當樂觀看蘋果新機上市後對整體市場帶來的正面效益，而vivo有自己的優勢在，將與產業共同成長。

針對新機部分，vivi本次V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。

至於V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，可輕鬆拍出電影感人像。據悉，作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6的機型，V70系列結合強悍硬體效能帶來更絲滑的操作手感，提升影像創作與日常使用體驗，以超越同級的旗艦規格，藉此樹立中高階手機的嶄新標準。