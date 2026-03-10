快訊

vivo 無懼記憶體風暴 年銷售量看增二成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

手機品牌大廠vivo10日舉辦V70新機登台發表會，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，儘管記憶體漲價確實對成本帶來許多壓力，公司有信心今年在台灣市場的手機銷售量年增二成，銷售額則會高於二成。

陳怡婷進一步表示，公司在台灣市場中，中高階手機占整體營收比重七成，僅三成是中低階機種，而中低階手機對價格較為敏感，反之中高階手機則影響相對較小。

不過，陳怡婷也坦言，記憶體等零組件的價格宛如期貨般劇烈波動，每周、每月的成本漲幅都很驚人，對品牌廠而言相當挑戰，但公司會盡力扛住壓力，舊機型會維持原價，而新機型則會盡力保持同價位最高規格水準，給台灣用戶最好的體驗。

此外，蘋果即將在今年下半年推出首款折疊機，不少分析師認為將掀起市場洗牌戰。對此，陳怡婷認為，蘋果進入折疊機市場後，反而會把市場「越捲越大」，因此相當樂觀看蘋果新機上市後對整體市場帶來的正面效益，而vivo有自己的優勢在，將與產業共同成長。

針對新機部分，vivi本次V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。

至於V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，可輕鬆拍出電影感人像。據悉，作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6的機型，V70系列結合強悍硬體效能帶來更絲滑的操作手感，提升影像創作與日常使用體驗，以超越同級的旗艦規格，藉此樹立中高階手機的嶄新標準。

相關新聞

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會10日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

汎銓確立朝「服務＋設備」雙軌並行商模邁進

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

記憶體與CPU價格雙漲 TrendForce：主流筆電售價恐將上調40%

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

