數產署：數位投資抵減申請金額近130億元 年增15%

數位發展部數位產業署成立以來已完成三個年度投資抵減審查作業。數產署統計顯示，近三年投資抵減申請案件數與申請金額逐年增加，整體投資規模持續擴大，顯示數位經濟產業在研發與設備投資的動能持續提升。

數產署指出，2024年研發投資抵減約有120家企業提出申請，合計逾260件研發計畫；設備投資抵減申請項目則超過750項，整體申請金額接近130億元，較2023年成長約15%。其中，研發投資金額年增逾三成，反映企業持續加大創新研發投入。

從產業別觀察，軟體資訊服務業的研發計畫件數占整體數位經濟產業約六成，且研發計畫件數與投資金額均較前一年成長約三成，顯示軟體產業在技術創新與產品研發上的投入持續深化。

另外，遊戲產業研發投資成長尤為顯著。數產署統計，2024年遊戲產業研發投資金額達45億元，較2023年增加近15億元，年成長約六成，為各產業中研發投資成長最快的領域。

在資安領域方面，2024年資安研發投資計畫數量較前一年翻倍，投資金額成長達35%；設備投資項目數雖與前一年大致持平，但投資金額成長85%。數產署表示，這顯示企業資安投資需求已由基礎建置逐步轉向高階防護與進階資安能力升級，成為企業推動數位轉型的重要基礎。

進一步觀察投資內容，人工智慧（AI）相關技術已廣泛出現在企業投資項目中。為強化企業投入AI發展的誘因，數位產業署在《產業創新條例》第10條之1修法過程中，推動將人工智慧納入設備投資抵減項目。該修正條文已於2025年5月7日由總統公布，適用期限至2029年。

數產署表示，未來將持續透過年度投資抵減統計分析，掌握企業投資結構與產業發展趨勢變化。另2025年度投資抵減申請作業已開放受理。