研調示警：記憶體與CPU價格雙漲 主流筆電售價恐將上調40%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

TrendForce表示，進入2026年後，筆電用DRAM、NAND Flash供應明顯轉緊，不僅價格飆高，長短料問題也日益嚴重，導致品牌廠的備料策略面臨更高的不確定性。

為評估關鍵零組件價格變動對終端市場的潛在影響，TrendForce以一台2025年第1季MSRP為900美元的主流筆電作基準情境，估計其DRAM、SSD合計在BOM cost的原始占比近15%，但歷經過去幾季記憶體價格遽增，預估這項比例在2026年第1季將達30%以上。在此情境下，一台900美元的筆電售價可能須提高30%以上，才能保持供應鏈各環節的利潤結構。

然而，品牌須面對的挑戰不僅於此，據TrendForce訪查供應鏈結果，Intel已調整部分入門級、舊世代筆電CPU報價，幅度超過15%，2026年第2季則計畫提高主流至中高階平台價格。

由於CPU原本即是筆電BOM占比最高的核心零組件之一，價格上漲將進一步推升整機成本。以900美元的機種來看，若記憶體、CPU價格同時提高，預估兩者在BOM的合計占比將從45%上升至58%左右。假設品牌廠、通路端仍維持原有毛利率，成本壓力可能傳導至終端售價，造成近40%的價格漲幅。

TrendForce指出，近期CPU市場除了價格變數，供應穩定度也有變化。由於AI相關運算需求成長，上游先進製程與封裝資源向高效能運算產品傾斜，排擠部分入門級、低階CPU供應，Intel低階平台已出現供貨吃緊、配貨不穩等問題。

各品牌與Intel間的合作深度、採購規模將影響其受衝擊程度。一線品牌憑藉長期合作、採購量大等優勢，較有機會獲得穩定配貨與價格條件，中小型品牌面對CPU價格上調與供應波動同時發生，成本壓力和出貨風險更加顯著。

而AMD CPU近年競爭力提升，且受惠於部分筆電品牌逐步採取多元平台策略，市占有所提升，先前的供給情況也相對穩定。然而，近期傳出AMD部分低階平台出現缺貨疑慮，顯示CPU供應緊張的情況已擴散至整體市場。TrendForce表示，未來幾季記憶體供應情況與CPU價格策略的變化，將成為影響全球筆電出貨表現與品牌競爭格局的關鍵。

DRAM 記憶體 筆電

