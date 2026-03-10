vivo 新機 V70登台 13日起各大通路開賣

全球手機大廠vivo持續以創新科技體驗深化與消費者的連結，憑藉對台灣市場的長期投入與精準洞察，在2025年交出亮眼成績單。去年底推出的X300系列以卓越影像實力掀起話題熱潮，持續強化vivo在影像領域的品牌優勢；作為品牌中堅力量的V系列，也持續貼近消費者需求，穩定帶動整體銷售成長動能。展望2026年，vivo將採取更為積極的產品布局，目標深耕全球市場，10日發表開春戰將--V70系列時尚人像旗艦，展現vivo持續深耕中高階市場、定義人像美學的強大野心。

全新V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，無論晝夜都能輕鬆拍出電影感人像。作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6的機型，V70系列結合強悍硬體效能帶來更絲滑的操作手感，提升影像創作與日常使用體驗，以超越同級的旗艦規格，樹立中高階手機的嶄新標準。看準Z世代的IP潮流，vivo再度攜手POP MART人氣IP ZSIGA，賦予V70系列更具個性與玩味的風格樣貌。外型設計上，V70系列以精緻R角搭配平面螢幕展現俐落手感。V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」三款時尚配色，V70 FE則推出「夜藍」、「霧銀」、「花紫」三色。V70系列3月13日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機再享早鳥限定好禮。

V系列首度導入「舞台模式」 從旅拍日常到演唱會舞台 完整封存每個精彩時刻

vivo V70延續與蔡司的深度合作，搭載5,000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭與超感光主鏡頭，結合5,000萬畫素蔡司前置自拍鏡頭，從旅途隨拍、多人合照到各式人像構圖皆能從容應對，全面發揮V系列備受肯定的影像優勢。針對年輕世代熱衷演唱會與音樂節的拍攝需求，V70更首度導入X系列旗艦級「舞台模式」，透過強大演算法即時優化複雜多變的舞台光源，即便在快速移動與強烈燈效交錯的環境下，也能清晰捕捉偶像的動作與神情。在人像表現方面，vivo V70支援蔡司全焦段人像拍攝，涵蓋23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五大經典焦段，靈活應對不同場景與構圖需求，即便遠距離取景，也能準確鎖定臉部表情，呈現具深度與張力的人像作品。搭配V系列備受肯定的影棚級AI柔光環，能智慧偵測距離並調節色溫，細膩還原自然膚色。

錄影表現同樣強悍，vivo V70支援4K 60fps高畫質錄影模式，在流暢度與清晰度間取得理想平衡，同時導入三麥克風陣列技術，能有效降低其他聲音干擾的同時，保留演唱會現場的環境氛圍音，讓每一次回放都彷彿重返現場，完整封存每個動感瞬間。