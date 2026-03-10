快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

vivo 新機 V70登台 13日起各大通路開賣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球手機大廠vivo持續以創新科技體驗深化與消費者的連結，憑藉對台灣市場的長期投入與精準洞察，在2025年交出亮眼成績單。去年底推出的X300系列以卓越影像實力掀起話題熱潮，持續強化vivo在影像領域的品牌優勢；作為品牌中堅力量的V系列，也持續貼近消費者需求，穩定帶動整體銷售成長動能。展望2026年，vivo將採取更為積極的產品布局，目標深耕全球市場，10日發表開春戰將--V70系列時尚人像旗艦，展現vivo持續深耕中高階市場、定義人像美學的強大野心。

全新V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。V70 FE則配備HP5 2億畫素OIS主鏡頭與1/1.56吋超大感光元件，無論晝夜都能輕鬆拍出電影感人像。作為V系列首款原生適配搭載OriginOS 6的機型，V70系列結合強悍硬體效能帶來更絲滑的操作手感，提升影像創作與日常使用體驗，以超越同級的旗艦規格，樹立中高階手機的嶄新標準。看準Z世代的IP潮流，vivo再度攜手POP MART人氣IP ZSIGA，賦予V70系列更具個性與玩味的風格樣貌。外型設計上，V70系列以精緻R角搭配平面螢幕展現俐落手感。V70推出「豔陽金」、「暮雲灰」、「星曜黑」三款時尚配色，V70 FE則推出「夜藍」、「霧銀」、「花紫」三色。V70系列3月13日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機再享早鳥限定好禮。

V系列首度導入「舞台模式」 從旅拍日常到演唱會舞台 完整封存每個精彩時刻

vivo V70延續與蔡司的深度合作，搭載5,000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭與超感光主鏡頭，結合5,000萬畫素蔡司前置自拍鏡頭，從旅途隨拍、多人合照到各式人像構圖皆能從容應對，全面發揮V系列備受肯定的影像優勢。針對年輕世代熱衷演唱會與音樂節的拍攝需求，V70更首度導入X系列旗艦級「舞台模式」，透過強大演算法即時優化複雜多變的舞台光源，即便在快速移動與強烈燈效交錯的環境下，也能清晰捕捉偶像的動作與神情。在人像表現方面，vivo V70支援蔡司全焦段人像拍攝，涵蓋23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五大經典焦段，靈活應對不同場景與構圖需求，即便遠距離取景，也能準確鎖定臉部表情，呈現具深度與張力的人像作品。搭配V系列備受肯定的影棚級AI柔光環，能智慧偵測距離並調節色溫，細膩還原自然膚色。

錄影表現同樣強悍，vivo V70支援4K 60fps高畫質錄影模式，在流暢度與清晰度間取得理想平衡，同時導入三麥克風陣列技術，能有效降低其他聲音干擾的同時，保留演唱會現場的環境氛圍音，讓每一次回放都彷彿重返現場，完整封存每個動感瞬間。

感光元件

延伸閱讀

人人都是自拍神手！Insta360 Snap自拍螢幕解鎖手機主鏡頭美拍實力

力抗記憶體風暴 vivo：舊機不漲、全年銷量估增2成

iPhone 17e嫩粉色搶先開箱！A19晶片AI效能加持 單鏡頭也能拍專業人像

相關新聞

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會9日決議授權董事長處分不動產

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

深化低軌衛星產業 宣德科技拚今年雙位數成長

宣德（5457）科技10日董事會通過2025年財報，全年營收243億元，年增7%，每股純益（EPS） 2.77元，年增17%，毛利率則提升兩個百分點至18%。董事會同時決議配發現金股利1.5元。展望今年，該公司深化低軌衛星產業，目標營運達雙位數成長。

汎銓確立朝「服務＋設備」雙軌並行商模邁進

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

記憶體與CPU價格雙漲 TrendForce：主流筆電售價恐將上調40%

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。