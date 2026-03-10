聽新聞
群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會9日決議授權董事長處分不動產
群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。
群創公告表示，為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，擬處分台南FAB 2及FAB 5相關不動產。
群創指出，為爭取交易時效，提請董事會授權洪進揚董事長，參酌市場行情、帳面價值及鑑價報告，依下列原則辦理資產處分事宜：
1. FAB 2成交底價以不低於兩份鑑價報告平均金額之90%。
2. FAB 5成交底價不低於「目前已出具」鑑價報告金額之90%，若第二份鑑價金額差異達10%含以上，將洽會計師意見，再提董事會討論是否調整授權範圍；在董事會另行決議前，原授權仍然有效。
