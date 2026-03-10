快訊

群創台南2廠及5廠出售案有譜了！董事會9日決議授權董事長處分不動產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創公告表示，為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，擬處分台南FAB 2及FAB 5相關不動產。聯合報系資料照 李珣瑛

群創（3481）10日召開董事會，決議授權董事長處分不動產相關事宜。

群創公告表示，為優化資產配置、活化資金運用，並積極挹注公司營運及未來發展動能，擬處分台南FAB 2及FAB 5相關不動產。

群創指出，為爭取交易時效，提請董事會授權洪進揚董事長，參酌市場行情、帳面價值及鑑價報告，依下列原則辦理資產處分事宜：

1. FAB 2成交底價以不低於兩份鑑價報告平均金額之90%。

2. FAB 5成交底價不低於「目前已出具」鑑價報告金額之90%，若第二份鑑價金額差異達10%含以上，將洽會計師意見，再提董事會討論是否調整授權範圍；在董事會另行決議前，原授權仍然有效。

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

華碩法說會／蘋果 MacBook Neo 定位較像平板 鹿死誰手還看不太準

蘋果公司（Apple）日前推出歷來最平價的筆記型電腦MacBook Neo，該機建議售價自599美元起跳，震撼業界。對此，華碩（2357）共同執行長許先越10日回應，蘋果新筆電定位跟主流市場NB使用情境有所差異，「反而比較像平板。」他認為，蘋果推平價產品，雖然對市場帶來不小震撼，但「鹿死誰手，還看不太準。」

汎銓確立朝「服務＋設備」雙軌並行商模邁進

AI晶片分析平台專業廠汎銓（ 6830)汎銓（6830）日前在法說會正式揭露MSS HG矽光子光損偵測設備規格和價位後，今（10）日舉行董事會也通過組織調整，確定公司將朝「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並切入高速成長的矽光子市場。 並為強化矽光子設備業務發展，調派營運長周學良轉任矽光子工程處，專責MSS HG矽光子光損偵測設備的研發與市場推進。

記憶體與CPU價格雙漲 TrendForce：主流筆電售價恐將上調40%

根據TrendForce最新筆電產業研究，2026年全球筆電市場正面臨需求疲弱、成本上升的雙重壓力，除了記憶體價格快速攀升，CPU價格也開始上調。據TrendForce估計，若要維持品牌廠、通路端的既有毛利率結構，一台原建議售價(MSRP)為900美元的主流機種，終端售價漲幅可能將逼近40%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

