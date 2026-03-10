英業達財報／去年獲利創新高 重金布局海外產能

伺服器主板大廠英業達（2356）2025年稅後淨利86.9億元，創下歷年新高水準，每股盈餘（EPS）2.42元，管理層今日表示，為了持續強化北美產能布局，將會「由租轉買」，把美國德州既有租賃廠房轉為自有資產，同時追加廠房裝修工程。除美國外，英業達也規劃在墨西哥新建廠房，以因應客戶持續成長的強勁需求，整體投資規模逾2億美元（約新台幣63.57億元）。

英業達去年營收6,911.9億元、年增7%；毛利率5.3%、年增0.1個百分點；稅後淨利86.9億元；每股盈餘2.42元。 針對去年盈餘，公司預計配發現金股利2元，配發率82.6%，以今日收盤價40.9元計算，殖利率約4.89%。

英業達表示，美國子公司Inventec（USA）Corp.位於德州Katy的既有廠房將由租轉買，董事會今日拍板取得土地與廠房資產，土地面積約119.86萬平方英尺、廠房面積約54.8萬平方英尺，交易金額約5,590萬美元（約新台幣17.75億元）。此外，公司亦將投入約1.16億美元（約新台幣36.84億元）進行廠房裝修與設備相關工程，以支應未來產線需求。

除了美國據點，英業達亦同步擴大墨西哥產能，董事會今日同步通過墨西哥子公司IEC Technologies將採「自地委建」方式興建新廠房，總預算不超過4,000萬美元（約新台幣12.7億元）。公司表示，新廠主要用於提升物料運籌與供應鏈管理效率，同時保留未來產能擴充彈性，以因應後續訂單需求。

為滿足營運需求，英業達還啟動了北美子公司增資計畫，公司將對英業達控股（北美）有限公司現金增資3.05億美元（約新台幣96.87億元），再由該公司分別對美國子公司Inventec（USA）Corp.及墨西哥子公司IEC Technologies增資1.45億美元（約新台幣46.05億元）與1.6億美元（約新台幣50.82億元），作為長期投資與營運資金來源。

此外，董事會亦決議對泰國子公司Inventec Electronics（Thailand）Co., Ltd.增資8,000萬美元（約新台幣25.41億元），以支應業務發展與長期股權投資需求。英業達指出，透過此次北美與東南亞據點的投資與增資規劃，將有助於提升全球供應鏈彈性與營運效率，並支援未來業務擴展所需。