快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
寶晶能源前二月營收站上2億元， 年增41.6%。圖／寶晶能源提供
寶晶能源前二月營收站上2億元， 年增41.6%。圖／寶晶能源提供

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

寶晶能源表示，屏東地區2月份天氣溫暖且日照充足，研調機構資料顯示，2月平均每日日照時數約為7小時，而且比1月更加溫暖，屬冬季少雨、晴朗之氣候型態。受惠於此，2月日均發電小時3.69較1月日均發電小時3.32，更加優異。

針對公司發展策略，寶晶能源進一步表示，未來2至3年將鎖定日照充足的屏東全力衝刺光電案場併網容量；初步估算，現階段已完工及施工中與規劃中的案場，超過200MW。而除持續增加併網的裝置容量，拉高發電量。另一方面，公司也積極透過AI等技術的協助，努力提升既有案場的妥善率(Availability)，藉此提高既有案場的發電量，進一步增加收益。

寶晶能源指出，公司已透過旗下寶威科技自行開發升級版EMS與AI派工維運系統，藉此提升自家案場的妥善率。過去一段時間，公司積極對外推廣寶威科技的技術，而許多同業對寶威科技系統也深感興趣，故寶晶能源已著手規劃將相關系統開放對外服務，進行收費，讓寶晶能源擴大再生能源資產管理規模。

整體而言，受到大環境的影響，再生能源(尤其是太陽能案場)的發展去年似乎有放緩的跡象，但隨著政府出面宣示會持續積極推動再生能源，今年初情況已有所改變。寶晶能源表示，無論大環境是好是壞，公司仍努力開發新舊業務，除力拼今年度併網容量仍能有兩位數的增長，也期望業務發展更多元化。

EMS 營收 屏東

延伸閱讀

家登營收／2月5.7億元 美日台布局推進 家碩開拓新應用

廣華營收／2月2.84億元 受春節影響年減26.62％

南寶營收／2月14.78億元、年減14.7% 前兩月累計34.43億元創同期次高

中興電營收／2月18.79億元 受連假影響年減12.81%

相關新聞

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。