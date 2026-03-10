寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

寶晶能源表示，屏東地區2月份天氣溫暖且日照充足，研調機構資料顯示，2月平均每日日照時數約為7小時，而且比1月更加溫暖，屬冬季少雨、晴朗之氣候型態。受惠於此，2月日均發電小時3.69較1月日均發電小時3.32，更加優異。

針對公司發展策略，寶晶能源進一步表示，未來2至3年將鎖定日照充足的屏東全力衝刺光電案場併網容量；初步估算，現階段已完工及施工中與規劃中的案場，超過200MW。而除持續增加併網的裝置容量，拉高發電量。另一方面，公司也積極透過AI等技術的協助，努力提升既有案場的妥善率(Availability)，藉此提高既有案場的發電量，進一步增加收益。

寶晶能源指出，公司已透過旗下寶威科技自行開發升級版EMS與AI派工維運系統，藉此提升自家案場的妥善率。過去一段時間，公司積極對外推廣寶威科技的技術，而許多同業對寶威科技系統也深感興趣，故寶晶能源已著手規劃將相關系統開放對外服務，進行收費，讓寶晶能源擴大再生能源資產管理規模。

整體而言，受到大環境的影響，再生能源(尤其是太陽能案場)的發展去年似乎有放緩的跡象，但隨著政府出面宣示會持續積極推動再生能源，今年初情況已有所改變。寶晶能源表示，無論大環境是好是壞，公司仍努力開發新舊業務，除力拼今年度併網容量仍能有兩位數的增長，也期望業務發展更多元化。