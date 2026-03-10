聽新聞
不畏淡季效應 榮惠-KY 2月營收逆勢攀升至1.54億元
不畏農曆春節工作天數減少淡季效應，PCB廠榮惠-KY(6924)今日公告，2026年2月營收來到1.54億元，較2025年同期大幅成長19.27%，2026年累計前兩個月營收年成長率已達10.36%。榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器出貨動能強勁，是2月營收表現優於預期的最主要原因，且目前訂單能見度可以看到5月。
根據榮惠-KY最新財報數據，2026年2月19.27%的營收年成長率，較1月的3.6%復甦幅度來得大，劉世璘表示，原先市場預期2月營收表現會因農曆年工作天數較少而稍微降溫，但AI伺服器訂單動能顯然比預期強勁，所貢獻的營收較2025年2月大幅成長4倍，現在看起來，5月訂單能見度是非常確定的。
依地區別來看，劉世璘指出，2月泰國客戶仍在調整庫存，但香港與日本客戶呈現成長，至於產業別，車用PCB客戶訂單調整雖然持續，但AI伺服器客戶需求強勁，有效彌補車用PCB客戶這一塊，其中AI伺服器終端需求客戶已由原先的美系獨大，擴大到亞系與日系客戶崛起。
劉世璘表示，AI伺服器所貢獻的營收在會計制度上是採淨額法認列，所以對整體毛利率的提升是很有感的，預計將由過去的平均值22%推升數個百分點。
