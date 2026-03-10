融程電營收／2月年增37.9% 創同期歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

融程電（3416）公布2026年2月營收達2.9億元，月減4.6%，年增37.9%，創同期歷史新高。累計2026年1至2月營收為5.95億元，年增21%，展現營運韌性並締造營收規模歷史新高，在以 Edge AI 為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長需求，全球國防安全預算擴增提高趨勢下，國防專案出貨營收翻倍成長邁入新成長曲線，全年營運與獲利成長動能明確。

融程電迎接邊緣運算與人工智慧之大趨勢，長期深耕物聯網及邊緣人工智慧領域應用，持續深化邊緣端 AI 應用布局為核心的長期成長路徑，隨著生成式 AI 技術由雲端運算平台逐步延伸至實體場域，結合機器人控制系統與 AI 模型的「全垂直整合創新引擎」，聚焦邊緣 AI 運算平台與機器人控制系統整合在多元場域應用擴大布局，包括國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用需求持續升溫，整體營運展望維持正向。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 Edge AI 晶片算力和 GPU 的強固型平板、強固型 GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS 應用、食品加工自動化、與公共安全。

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

