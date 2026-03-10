融程電營收／2月年增37.9% 創同期歷史新高

融程電（3416）公布2026年2月營收達2.9億元，月減4.6%，年增37.9%，創同期歷史新高。累計2026年1至2月營收為5.95億元，年增21%，展現營運韌性並締造營收規模歷史新高，在以 Edge AI 為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長需求，全球國防安全預算擴增提高趨勢下，國防專案出貨營收翻倍成長邁入新成長曲線，全年營運與獲利成長動能明確。

融程電迎接邊緣運算與人工智慧之大趨勢，長期深耕物聯網及邊緣人工智慧領域應用，持續深化邊緣端 AI 應用布局為核心的長期成長路徑，隨著生成式 AI 技術由雲端運算平台逐步延伸至實體場域，結合機器人控制系統與 AI 模型的「全垂直整合創新引擎」，聚焦邊緣 AI 運算平台與機器人控制系統整合在多元場域應用擴大布局，包括國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用需求持續升溫，整體營運展望維持正向。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 Edge AI 晶片算力和 GPU 的強固型平板、強固型 GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS 應用、食品加工自動化、與公共安全。