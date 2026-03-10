快訊

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
十銓總經理陳慶文。圖／本報資料照片
記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

十銓表示，今年參加全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，展出亮點包括主打一鍵觸控硬體防護的TEAMGROUP INDUSTRIAL U512T 硬體防寫隨身碟榮獲本屆 Embedded Award 資安類別獎項，以及搭載專利獨立銷毀電路的 TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q-M80 一鍵銷毀固態硬碟，以創新技術滿足軍事、工業自動化與 AI 訓練場域對資安防護的極高需求。十銓並與全球工業電腦領導廠商威強電聯合展出，展示工業級記憶體儲存技術與工業電腦平台的深度整合應用，公司將持續強化工控領域前瞻研發及策略布局，並透過與產業夥伴的技術整合發揮綜效優勢，積極掌握新市場機會。

十銓今天也公布2026 年 2 月營收為11.52 億元，累計今年 1-2 月合併營收 46.42 億元，較去年同期成長 48.7%，本月適逢春節工作天數減少，訂單出貨遞延至3月，隨著記憶體漲價及供應緊縮態勢延續，十銓憑藉靈活採購及銷售策略，各大產品線包括品牌、工控與 SI 皆有穩定訂單挹注，正向看待本季營運表現。

十銓表示，在AI資料中心擴建需求帶動下，2026 上半年記憶體市況呈現強勁價格上揚，DRAM 因原廠產能分配往高效能運算應用傾斜，同時 NAND Flash 由於產能轉向高層數 3D NAND 導致成熟製程 SLC 與 MLC 供應缺口擴大，原廠合約價短期內拉升幅度陡峭，結構性供需失衡預估將持續至 2027 下半年以後。

十銓強調，此波「記憶體超級循環」並非單純景氣循環，而是由技術世代更迭與應用爆發所驅動的產業升級轉型。十銓維持與原廠長期戰略夥伴關係，穩定貨源供給及拉高安全庫存水位，並將發展重心聚焦於高附加價值的工業電腦、機器人應用及SI 訂單，為後續成長奠定堅實基礎。

十銓 德國 固態硬碟 工業電腦

相關新聞

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

