十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

十銓表示，今年參加全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，展出亮點包括主打一鍵觸控硬體防護的TEAMGROUP INDUSTRIAL U512T 硬體防寫隨身碟榮獲本屆 Embedded Award 資安類別獎項，以及搭載專利獨立銷毀電路的 TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q-M80 一鍵銷毀固態硬碟，以創新技術滿足軍事、工業自動化與 AI 訓練場域對資安防護的極高需求。十銓並與全球工業電腦領導廠商威強電聯合展出，展示工業級記憶體儲存技術與工業電腦平台的深度整合應用，公司將持續強化工控領域前瞻研發及策略布局，並透過與產業夥伴的技術整合發揮綜效優勢，積極掌握新市場機會。

十銓今天也公布2026 年 2 月營收為11.52 億元，累計今年 1-2 月合併營收 46.42 億元，較去年同期成長 48.7%，本月適逢春節工作天數減少，訂單出貨遞延至3月，隨著記憶體漲價及供應緊縮態勢延續，十銓憑藉靈活採購及銷售策略，各大產品線包括品牌、工控與 SI 皆有穩定訂單挹注，正向看待本季營運表現。

十銓表示，在AI資料中心擴建需求帶動下，2026 上半年記憶體市況呈現強勁價格上揚，DRAM 因原廠產能分配往高效能運算應用傾斜，同時 NAND Flash 由於產能轉向高層數 3D NAND 導致成熟製程 SLC 與 MLC 供應缺口擴大，原廠合約價短期內拉升幅度陡峭，結構性供需失衡預估將持續至 2027 下半年以後。

十銓強調，此波「記憶體超級循環」並非單純景氣循環，而是由技術世代更迭與應用爆發所驅動的產業升級轉型。十銓維持與原廠長期戰略夥伴關係，穩定貨源供給及拉高安全庫存水位，並將發展重心聚焦於高附加價值的工業電腦、機器人應用及SI 訂單，為後續成長奠定堅實基礎。