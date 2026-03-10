快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

維田營收／2月年減18.72％ 春節長假影響訂單遞延

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠維田（6570）公布2026年2月營收為5,008萬元，月減44.91%，年減18.72％，累計前2月合併營收1.41億元，年增9.61%。維田指出，2月因農曆春節長假，工作天數大幅減少，致使部分訂單遞延出貨，後續訂單狀況穩定，樂觀看待今年首季營運狀況，公司密切注意市場回溫情形，謹慎應對記憶體漲價、地緣政治及關稅發展等外部性因素，整體而言，預估第2季市況及營運發展將更為明朗，並對今年營收延續成長保持審慎樂觀，期待軍工、半導體及智慧製造、交通、醫療等專案順利推進，目標逐季增溫。

維田於2月26日公告2025年全年財報，全年合併營收達9.16億，年增3.05%，營運已重返成長，全年毛利率34.35%，較2024年略減。此外，稅後淨利0.48億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.29元，營業淨利率則為6.40%、稅後淨利率 5.23%。董事會亦於日前通過114 (2025) 年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，公司預計每股將配發現金股利1.1元，配發率為85%，至上櫃以來已連續9年發放股利或股息。

此外，維田持續擴展海外市場，將於3月10日至3月12日在德國紐倫堡，參加全球最大工業電腦展「嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2026）」，展出全防水不鏽鋼工業電腦、防爆系列產品、邊緣運算工業電腦，充電樁解決方案。維田AEx防爆工業電腦為整機IP69K防水防塵，具Edge AI運算能力，AVoIP(音視訊網路協議傳輸)整合PoE乙太網路供電設計，符合ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用石油天然氣生產，危險化工品製造等嚴苛環境，防止氣爆及塵爆。

同月17至20日，維田將參加南港展覽館二館「智慧城市展」，展出多項戶外解決方案，適用於智慧城市人流與公共安全分析、交通監測與視覺辨識、智慧停車柱及充電樁等應用。3月23日至25日亦於印度偕同外貿協會參加「Convergence India Expo 2026」，於台灣精品館展出得獎產品，將MIT精品推向國際市場，持續藉由海內外參展強化國際布局以爭取商機。

工業電腦 營收 智慧停車柱

延伸閱讀

家登2月營收寫歷年同期新高 前二月營收年增逾四成

建通營收／2月2.29億元、年增14.42% 3月接單良好將回歸正常

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

廣達2月營收同期最佳 法人：今年營運逐季走揚

相關新聞

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。