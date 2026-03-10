維田營收／2月年減18.72％ 春節長假影響訂單遞延

工業電腦廠維田（6570）公布2026年2月營收為5,008萬元，月減44.91%，年減18.72％，累計前2月合併營收1.41億元，年增9.61%。維田指出，2月因農曆春節長假，工作天數大幅減少，致使部分訂單遞延出貨，後續訂單狀況穩定，樂觀看待今年首季營運狀況，公司密切注意市場回溫情形，謹慎應對記憶體漲價、地緣政治及關稅發展等外部性因素，整體而言，預估第2季市況及營運發展將更為明朗，並對今年營收延續成長保持審慎樂觀，期待軍工、半導體及智慧製造、交通、醫療等專案順利推進，目標逐季增溫。

維田於2月26日公告2025年全年財報，全年合併營收達9.16億，年增3.05%，營運已重返成長，全年毛利率34.35%，較2024年略減。此外，稅後淨利0.48億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.29元，營業淨利率則為6.40%、稅後淨利率 5.23%。董事會亦於日前通過114 (2025) 年度盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，公司預計每股將配發現金股利1.1元，配發率為85%，至上櫃以來已連續9年發放股利或股息。

此外，維田持續擴展海外市場，將於3月10日至3月12日在德國紐倫堡，參加全球最大工業電腦展「嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2026）」，展出全防水不鏽鋼工業電腦、防爆系列產品、邊緣運算工業電腦，充電樁解決方案。維田AEx防爆工業電腦為整機IP69K防水防塵，具Edge AI運算能力，AVoIP(音視訊網路協議傳輸)整合PoE乙太網路供電設計，符合ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用石油天然氣生產，危險化工品製造等嚴苛環境，防止氣爆及塵爆。

同月17至20日，維田將參加南港展覽館二館「智慧城市展」，展出多項戶外解決方案，適用於智慧城市人流與公共安全分析、交通監測與視覺辨識、智慧停車柱及充電樁等應用。3月23日至25日亦於印度偕同外貿協會參加「Convergence India Expo 2026」，於台灣精品館展出得獎產品，將MIT精品推向國際市場，持續藉由海內外參展強化國際布局以爭取商機。