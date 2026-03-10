聽新聞
0:00 / 0:00
力抗記憶體風暴 vivo：舊機不漲、全年銷量估增2成
手機品牌vivo發表新機V70系列，總經理陳怡婷表示，因應記憶體風暴，vivo新機漲價約新台幣3000元到4000元，舊機成本雖提升10%到15%，但不調漲，今年整體銷量目標預估成長20%，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達7成，今年產品線將持續往中、高階布局。
vivo在2025年交出亮眼成績單，銷量年增3成、銷售額年增4成的目標達陣，去年底推出的X300系列強化vivo在影像領域的品牌優勢，作為品牌中堅力量的V系列，也持續貼近市場需求，穩定帶動整體銷售成長動能。
展望2026年，vivo今天宣布在台推出V70系列，持續深耕中高階市場，陳怡婷表示，將採取更積極的產品布局。
因應記憶體風暴，手機品牌都面臨漲價壓力，陳怡婷表示，vivo新機漲價大概3000元到4000元，舊機不調漲，但成本提升10%到15%，「確實很多手機經銷商通路通知要囤貨」。她坦言，記憶體價格像期貨，每個月，甚至每週都在變化，vivo承諾會在台灣市場同價位中，帶給消費者最好的功能。
整體而言，陳怡婷表示，今年銷量成長目標2成，銷售額成長會更高，預估整體台灣手機市場銷售量持平，銷售額成長，主要受限價格，還有消費者換機動力，手機近幾年成長空間和過去幾年比起來限縮很多，已接近飽和的天花板水位，不過AI人工智慧和影像賽道中，還滿有機會成長。
陳怡婷表示，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達7成，今年產品線將持續往中、高階布局；針對蘋果有望在今年發表第一款摺疊機，她認為，vivo很看好摺疊機市場做大，今年下半年還會引進新摺疊機，而榮耀手機登台後，市場確實會變得比較競爭，但由於陸牌占比很接近，認為vivo反而有望強者恆強。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。