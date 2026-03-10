快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

力抗記憶體風暴 vivo：舊機不漲、全年銷量估增2成

中央社／ 記者江明晏台北10日電

手機品牌vivo發表新機V70系列，總經理陳怡婷表示，因應記憶體風暴，vivo新機漲價約新台幣3000元到4000元，舊機成本雖提升10%到15%，但不調漲，今年整體銷量目標預估成長20%，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達7成，今年產品線將持續往中、高階布局。

vivo在2025年交出亮眼成績單，銷量年增3成、銷售額年增4成的目標達陣，去年底推出的X300系列強化vivo在影像領域的品牌優勢，作為品牌中堅力量的V系列，也持續貼近市場需求，穩定帶動整體銷售成長動能。

展望2026年，vivo今天宣布在台推出V70系列，持續深耕中高階市場，陳怡婷表示，將採取更積極的產品布局。

因應記憶體風暴，手機品牌都面臨漲價壓力，陳怡婷表示，vivo新機漲價大概3000元到4000元，舊機不調漲，但成本提升10%到15%，「確實很多手機經銷商通路通知要囤貨」。她坦言，記憶體價格像期貨，每個月，甚至每週都在變化，vivo承諾會在台灣市場同價位中，帶給消費者最好的功能。

整體而言，陳怡婷表示，今年銷量成長目標2成，銷售額成長會更高，預估整體台灣手機市場銷售量持平，銷售額成長，主要受限價格，還有消費者換機動力，手機近幾年成長空間和過去幾年比起來限縮很多，已接近飽和的天花板水位，不過AI人工智慧和影像賽道中，還滿有機會成長。

陳怡婷表示，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達7成，今年產品線將持續往中、高階布局；針對蘋果有望在今年發表第一款摺疊機，她認為，vivo很看好摺疊機市場做大，今年下半年還會引進新摺疊機，而榮耀手機登台後，市場確實會變得比較競爭，但由於陸牌占比很接近，認為vivo反而有望強者恆強。

品牌 手機 vivo 市場

延伸閱讀

記憶體有貨為王 至上庫存大增近百億元

TrendForce：去年全球智慧手機產量年增2.5% 今年估年減一成

記憶體價格攀升 小米前高層：最快2028年回穩、手機業迎裁員潮

荷莫茲海峽封鎖 加劇3C通膨

相關新聞

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

寶晶能源前二月營收站上2億元 大增41.6%

再生能源資產管理領導廠商寶晶能源（6987)今日公布2026年2月合併營收為新台幣98,263仟元，受到2月天數較少的影響，雖較2026年1月合併營收1.03億元，月減約4.3%，但因為併網總容量增加及綠電轉供匹配率提高，年增21.4%；累計2026年1~2月合併營收2.01億元，年增41.60%。

十銓穩健擴大工控版圖 進軍德國Embedded World

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）近期參加於德國紐倫堡舉辦的全球嵌入式技術盛會Embedded World 2026，今年參展以「Edge to Action」與「Military」為兩大主軸，聚焦邊緣 AI 智慧應用及可信賴資安防護。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。