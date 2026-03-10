力抗記憶體風暴 vivo：舊機不漲、全年銷量估增2成

手機品牌vivo發表新機V70系列，總經理陳怡婷表示，因應記憶體風暴，vivo新機漲價約新台幣3000元到4000元，舊機成本雖提升10%到15%，但不調漲，今年整體銷量目標預估成長20%，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達7成，今年產品線將持續往中、高階布局。

vivo在2025年交出亮眼成績單，銷量年增3成、銷售額年增4成的目標達陣，去年底推出的X300系列強化vivo在影像領域的品牌優勢，作為品牌中堅力量的V系列，也持續貼近市場需求，穩定帶動整體銷售成長動能。

展望2026年，vivo今天宣布在台推出V70系列，持續深耕中高階市場，陳怡婷表示，將採取更積極的產品布局。

因應記憶體風暴，手機品牌都面臨漲價壓力，陳怡婷表示，vivo新機漲價大概3000元到4000元，舊機不調漲，但成本提升10%到15%，「確實很多手機經銷商通路通知要囤貨」。她坦言，記憶體價格像期貨，每個月，甚至每週都在變化，vivo承諾會在台灣市場同價位中，帶給消費者最好的功能。

整體而言，陳怡婷表示，今年銷量成長目標2成，銷售額成長會更高，預估整體台灣手機市場銷售量持平，銷售額成長，主要受限價格，還有消費者換機動力，手機近幾年成長空間和過去幾年比起來限縮很多，已接近飽和的天花板水位，不過AI人工智慧和影像賽道中，還滿有機會成長。

陳怡婷表示，vivo在1.5萬元以上的中高階市場占比已達7成，今年產品線將持續往中、高階布局；針對蘋果有望在今年發表第一款摺疊機，她認為，vivo很看好摺疊機市場做大，今年下半年還會引進新摺疊機，而榮耀手機登台後，市場確實會變得比較競爭，但由於陸牌占比很接近，認為vivo反而有望強者恆強。