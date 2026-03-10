聽新聞
創控前二月營收5204萬元 年減31.2%
半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）今日公告2月營收1876萬元，累計1-2月營收5204萬元。由於春節等假期工作天數減少，客戶拉貨與驗收時程遞延，相較去年同期則因配合客戶拉貨與驗收時程的安排所形成的高基期，今年2月營收呈現年減，但仍優於過往年度同期平均表現，顯示公司營運穩定擴張，預期今年整體營運回歸正常淡旺季節奏，公司將持續發揮技術優勢，維持營運表現續居產業整體水準之上。
全球供應鏈重組與地緣政治情勢發展下，創控持續積極佈局全球指標性半導體聚落，並透過全球服務鏈之連結，穩固與國際領導廠商之長期合作關係。受惠AI應用持續擴大帶動全球半導體設備投資動能，先進製程對於製造環境潔淨度的要求日益嚴苛，使AMC監測成為製程中的剛性需求，奠定公司營運穩定發展之基礎。
創控憑藉核心監測技術，持續深化產品應用，成功將AMC監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，提供客戶多元且專業的監測解決方案。公司在穩固全球業務基礎的同時，持續透過技術研發優化獲利結構，使整體營運呈現健康的發展態勢，並藉由產品線的多元布局，致力維持營運之穩健與韌性。
