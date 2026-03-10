統新營收／2月3,703萬元、月減28.2% 股價續回檔
統新（6426）9日公告2026年2月合併營收為3,703萬元，月減28.2%，年增7.26％；累計2026年1至2月合併營收達8,860萬元，年增率47.11％。
10日受營收表現不佳，股價持續回檔，收跌停價121.5元，下跌13元，跌幅9.67%，回到前波起漲點。
市場原先看好統新逐步去化庫存，帶動下半年業績逐漸回溫，第3季單季EPS 0.70元，第4季單季EPS 0.3元，連續兩季獲利轉正。但在戰火影響以及2月營收衰退下，導致賣壓出籠，一路回檔。不過統新表示，今年將持續關注美國「寬頻網路基礎建設計畫」（BEAD Program）後續發展，預期將帶動全美寬頻網路建設需求大幅提升。隨著各州與地區計畫逐步落地，市場預期2026年將成為美國大規模寬頻建設動工的重要年度，統新有望受惠。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。