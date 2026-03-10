台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

台積電稍早在法說會釋出本季營收仍將有強勁表現，主因AI與高階製程需求供不應求，營收預估達 346~358 億美元，季增 4%~8%，將「淡季不淡」。預期毛利率維持 63%~65% 高水準，營業利益率 54%~56%，主要受惠先進製程與封裝產能利用率滿載。

台積電今日股價也因戰爭陰霾淡化，強勁反彈，最後以1850元作收、大漲40元，市值重回47.97兆元。