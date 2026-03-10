台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高
台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。
台積電累計2026年1至2月營收約為新台幣7,189億1,200萬元，年增29.9%，也是歷來最佳。
台積電先前法說會上預估，2026年首季美元營收達約346-358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63-65%，營益率54-56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。
法人則推估，按照中間值換算，台積電新台幣計算的2月及3月平均營收將較1月下滑至約3,650億元上下，平均月減少10%，但仍可望為歷年同期新高，2月實際結果大致符合預期。
