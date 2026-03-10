快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。聯合報系資料照 徐懿萱
台積電。聯合報系資料照 徐懿萱

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

台積電累計2026年1至2月營收約為新台幣7,189億1,200萬元，年增29.9%，也是歷來最佳。

台積電先前法說會上預估，2026年首季美元營收達約346-358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63-65%，營益率54-56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。

法人則推估，按照中間值換算，台積電新台幣計算的2月及3月平均營收將較1月下滑至約3,650億元上下，平均月減少10%，但仍可望為歷年同期新高，2月實際結果大致符合預期。

毛利率 匯率 法說會

延伸閱讀

精誠營收／2月28.79億元 累計73.41億元創同期新高

建新營收／2月2.25億元、累計4.94億元 皆創同期次高

中光電營收／2月28.73億元 月減10%、年增12%

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

相關新聞

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

被動元件大廠國巨*昨（9）日公布2月營收115.05億元，月減11.7%，年增18%，為同期新高；國巨表示，2月營收較上月減少，主要因農曆新年假期工作天數減少所致，儘管如此，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

數位內容將課稅 科技業警鈴大響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。