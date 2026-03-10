AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
Ainos宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造環境中持續進行驗證測試。圖／聯合報系資料照片
專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

Ainos表示，本次技術驗證計畫中的一部分，將於今年第1季在多個前段晶圓製造設施部署約200 套 AI Nose 系統，用於技術驗證與性能測試。該部署將為未來在前段晶圓製造環境中的商業化整合奠定基礎，但仍須經客戶審核與正式商業合作批准。

前段晶圓製造是全球最具技術挑戰性的工業環境之一，對化學製程控制與潔淨室環境監測有極高要求。Ainos 表示，此次驗證範圍的擴大，反映出半導體產業對於將氣味智慧（scent intelligence）導入製造系統的興趣正持續升高。

此次前段晶圓廠的驗證計畫，建立在 Ainos 既有的半導體產業部署基礎之上。公司也正執行與其後段半導體客戶的第一階段部署，計畫安裝 1,400 套 AI Nose 系統。該階段部署在3年訂閱模式下的總價值約為210萬美元，目標於 2026 年第2季完成。

更長期而言，該合作計畫規畫在該客戶的設施中部署最多2萬套 AI Nose 系統，惟仍需完成技術驗證並轉換為正式商業合約。若全面落實，整體計畫的年度訂閱價值可能接近 1000 萬美元。

Ainos 董事長、總裁暨執行長 Eddy Tsai 表示：「晶圓前段製程對技術要求極高。我們透過嚴謹的驗證流程，為未來在整個半導體價值鏈中導入氣味智慧建立長期基礎。市場波動並不會改變我們既定的執行里程碑、訂閱啟動路線圖或長期基礎設施願景。公司持續推進的營運進展與訂閱型收入的逐步啟動，將是長期股東價值的關鍵基礎。」

