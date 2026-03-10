快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

精誠營收／2月28.79億元 累計73.41億元創同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠資訊（6214）9日公布2026年2月合併營收為28.79億元，較去年同期的31.10億元減少7.43%；累計今年1-2月合併營收為73.41億元，較去年同期的63.16億元增加16.23%，創同期新高。9日股價小幅上漲至109.5元，上漲1元，漲幅0.92%。

精誠資訊表示，2月份主要貢獻來自擴大代理經銷產品線及強化經銷團隊，以及大型客戶在伺服器及網路基礎設備等需求增加；惟因適逢農曆新年，當月營收較去年同期減少，整體而言，營收動能仍維持成長趨勢，表現符合預期。

展望第2季，精誠將持續發展以AI為核心的新型態服務，深化Agentic AI代理式人工智慧、數據與雲端技術的整合應用，並加速海外布局，積極推動「全球IT服務」與「精安心服務」兩大重點項目，強化跨區交付與在地服務能量，協助企業拓展國際市場、提升IT韌性與營運效率，持續為整體營運挹注成長動能。

精誠 營收 伺服器 人工智慧

