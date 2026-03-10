快訊

Edenred 宜睿智慧在台用戶達110萬戶 今年強化企業旅遊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位服務品牌Edenred宜睿智慧公布2025年財報，其中在台灣部分，Edenred App用戶數於2025 年底用戶數正式突破百萬大關，已在今年2月突破110萬用戶。

宜睿智慧指出，今年在台灣將針對企業旅遊市場推動EdenPass，對旅遊福利業務推出更多高階機票旅宿等相關產品，包含體驗與服務，提升福利選擇廣度與服務深度。另外推出EdenPoint回饋點數，將以企業本身電子票券基礎推出全台最大票券商城，開放企業會員額外採購和優惠。

宜睿智慧以電子票券技術與產品起家，近年切入員工福利市場，推出票券與系統核銷一站式方案，涵蓋餐飲、消費等情境，協助企業推動員工福利與行銷禮贈的數位轉型，提升流程效率與員工滿意度。

根據Edenred宜睿智慧公告，全球44國家帶來總營收達30億歐元，同比成長5.7%，EBITDA 13.6億歐元，年增11.2%，每股純益2.59歐元，企業客戶超過3,000家，串連200多家品牌，強化數位福利布局的影響力。

數位 旅遊

相關新聞

台積電2月營收回落至3176.57億元 月減二成 年增22.2%

台積電（2330）今（10）日公佈2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為3176.57億元，月減20.8%，但年增22.2%；累計2026 年1至2月營收約為新台幣7189.12億元，年增 29.9%。

台積電營收／2月3,176億元、年增22.2% 創同期新高

台積電（2330）10日公布2026年2月營收報告。2026年2月合併營收約為新台幣3,176億5,700萬元，月減20.8%，年增22.2%，創歷年同期新高。

AI Nose平台已於半導體前段製程進行驗證測試

專注AI感測器的Ainos公司今日宣布其AI Nose 平台正在先進半導體前段晶圓製造（front-end wafer fabrication）環境中，持續進行驗證測試。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

被動元件大廠國巨*昨（9）日公布2月營收115.05億元，月減11.7%，年增18%，為同期新高；國巨表示，2月營收較上月減少，主要因農曆新年假期工作天數減少所致，儘管如此，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

數位內容將課稅 科技業警鈴大響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響。

