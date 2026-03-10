Edenred 宜睿智慧在台用戶達110萬戶 今年強化企業旅遊

數位服務品牌Edenred宜睿智慧公布2025年財報，其中在台灣部分，Edenred App用戶數於2025 年底用戶數正式突破百萬大關，已在今年2月突破110萬用戶。

宜睿智慧指出，今年在台灣將針對企業旅遊市場推動EdenPass，對旅遊福利業務推出更多高階機票旅宿等相關產品，包含體驗與服務，提升福利選擇廣度與服務深度。另外推出EdenPoint回饋點數，將以企業本身電子票券基礎推出全台最大票券商城，開放企業會員額外採購和優惠。

宜睿智慧以電子票券技術與產品起家，近年切入員工福利市場，推出票券與系統核銷一站式方案，涵蓋餐飲、消費等情境，協助企業推動員工福利與行銷禮贈的數位轉型，提升流程效率與員工滿意度。

根據Edenred宜睿智慧公告，全球44國家帶來總營收達30億歐元，同比成長5.7%，EBITDA 13.6億歐元，年增11.2%，每股純益2.59歐元，企業客戶超過3,000家，串連200多家品牌，強化數位福利布局的影響力。