鴻海教育基金會攜雲林縣政府與虎科大 扎根AI教育

中央社／ 台北10日電

鴻海教育基金會持續推動「偏鄉AI扎根計畫」，今天透過新聞稿宣布與雲林縣政府的雲林官邸兒童館合作，並攜手國立虎尾科技大學，讓人工智慧（AI）教育扎根雲林。

鴻海教育基金會說明，此次合作規劃以雲林官邸兒童館為科技學習據點，由鴻海教育基金會提供AI教具、AI科普漫畫及課程模組，再由館方持續舉辦AI體驗與程式設計活動。

鴻海教育基金會指出，虎尾科技大學的大學生組成尚虎雲團隊，將帶著基金會提供的漫畫、教育與課程內容，前進雲林偏鄉，帶領與陪伴孩子學習程式設計與AI應用。

鴻海教育基金會表示，長期推動「偏鄉AI扎根計畫」，多年來深入全台各地偏鄉國中，透過實作課程與機器人教學，讓孩子在動手做的過程中萌生興趣並建立自信。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，教育可以改變一個人的未來。希望透過企業資源、縣政府與在地大學的合作，讓科技不再深奧難懂，為孩子打開一扇窗，基金會期待透過與雲林縣政府及虎尾科技大學的合作，讓AI教育在雲林扎根。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

被動元件大廠國巨*昨（9）日公布2月營收115.05億元，月減11.7%，年增18%，為同期新高；國巨表示，2月營收較上月減少，主要因農曆新年假期工作天數減少所致，儘管如此，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

數位內容將課稅 科技業警鈴大響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響。

被動元件今年景氣回暖

AI與車用電子需求持續升溫，被動元件產業歷經前兩年庫存去化後，業界普遍共識2026年景氣將逐步回暖。隨著AI伺服器、高效能運算與電動車帶動電子系統功率與複雜度提升，MLCC、晶片電阻與電感需求同步增加，日系龍頭與台廠供應鏈同步受惠。台廠國巨*、華新科以及電感廠三集瑞、臺慶科等，營運展望看俏。

富邦媒註銷香港子公司

富邦媒昨（9）日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。

跨境數位內容恐遭全面性課稅 半導體業呼籲永久免稅

「電子傳輸關稅暫停措施」3月底落日，跨境數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響，台灣半導體產業協會（TSIA）昨（9）日率先發聲示警，一旦該暫停措施失效，可能加劇全球市場分裂，將對全球半導體供應鏈、技術創新周期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

