鴻海教育基金會攜雲林縣政府與虎科大 扎根AI教育
鴻海教育基金會持續推動「偏鄉AI扎根計畫」，今天透過新聞稿宣布與雲林縣政府的雲林官邸兒童館合作，並攜手國立虎尾科技大學，讓人工智慧（AI）教育扎根雲林。
鴻海教育基金會說明，此次合作規劃以雲林官邸兒童館為科技學習據點，由鴻海教育基金會提供AI教具、AI科普漫畫及課程模組，再由館方持續舉辦AI體驗與程式設計活動。
鴻海教育基金會指出，虎尾科技大學的大學生組成尚虎雲團隊，將帶著基金會提供的漫畫、教育與課程內容，前進雲林偏鄉，帶領與陪伴孩子學習程式設計與AI應用。
鴻海教育基金會表示，長期推動「偏鄉AI扎根計畫」，多年來深入全台各地偏鄉國中，透過實作課程與機器人教學，讓孩子在動手做的過程中萌生興趣並建立自信。
鴻海教育基金會執行長汪用和表示，教育可以改變一個人的未來。希望透過企業資源、縣政府與在地大學的合作，讓科技不再深奧難懂，為孩子打開一扇窗，基金會期待透過與雲林縣政府及虎尾科技大學的合作，讓AI教育在雲林扎根。
