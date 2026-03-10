投資驅動轉向需求驅動 大陸A股現投資轉折點

2026年中國大陸全國兩會為「十五五」規劃揭開序幕，策略核心聚焦於科技自主與AI+戰略，並首度將消費升級列為優先發展方向，搭配寬鬆貨幣、鼓勵企業分紅與回購等措施，標誌著大陸政策重心正從傳統的投資驅動轉向需求驅動，進一步推升資本市場的策略地位。

針對2025年7月高調啟動的反內卷行動，總體仍以宣導性措施為主，而非強制性安排，但是2025年10月生產價格指數漲幅較前一個月轉正來看，政策已初見成效。儘管實質進展仍待深化，但是大陸官方在「十五五」規劃綱要中強調致力於建設全國統一大市場，並促進公平競爭，指出迫切需要遏制「內卷式競爭」，推動經濟結構再平衡。

內卷經常表現為「掠奪性」定價，即以不可持續的低價削弱競爭對手。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，為解決這一問題，預計大陸官方將加深對競爭法原則的支持與執行力度，並推出更多措施以恢復市場秩序，同時兼顧其他政策目標，包括維護勞動力市場穩定和保持經濟持續成長。

「十五五」規劃強調需要提高國內消費占國內生產總值（GDP）的比重，這需要採取政策措施來促進可持續的消費需求成長。當前通貨緊縮壓力主要來自生產價格指數，因此大陸官方正採取「供給面收縮」與「針對性需求措施」雙管齊下，特別是對上游產業產生強大拉動效應的措施。例如，將基礎設施投資聚焦於改善民生和提升生活品質領域、加強區域內及區域間互聯互通，及擴大社會住宅供給等，能夠有效提振經濟活力。

蕭正義指出，在全球貿易環境變動中，美國總統川普近期宣布全球15%的統一關稅稅率，使大陸出口到美國的淨關稅實質下降5%，大陸意外成為主要受惠國之一。儘管貿易法301條款的額外課稅風險仍在，不過，考量川普即將在3月底訪問大陸，短期內摩擦升級的可能性降低。

回顧2025第4季，大陸出口成長7.2%，其中，汽車等交通設備年成長達21%最多，對非洲出口更大幅成長20.1%。今年，憑藉強勁的製造業競爭力，與具優勢的人民幣匯率，將使得大陸出口持續暢旺，高盛預期2026年增率將達到5%，有利拉升大陸整體經濟成長。

蕭正義表示，儘管2025年上證綜合指數大漲23.6%，估值仍處於理性區間。截至2026年2月底，上證本益比約17.1倍，明顯低於2015年高峰的24.2倍，更遠低於2007年與2001年的逾60倍水準，深圳市場亦呈現類似情況，顯示市場並未過熱。A股當前隱含股票風險溢酬高達8.7%，相較中國10年期公債殖利率的1.8%或是百大城市租金報酬率的2.4%，展現極具吸引力的投資價值。

2026 年在政策紅利、產能周期回暖及全球流動性寬鬆的整體背景驅動下，大陸市場存在豐富的投資機會，股市的中期表現可望維持正向樂觀。蕭正義建議投資人可關注以AI引領的科技成長、高端製造領域的電力和機械設備，及因內需結構性復甦而受益的服務消費領域。