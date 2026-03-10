快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

投資驅動轉向需求驅動 大陸A股現投資轉折點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年中國大陸全國兩會為「十五五」規劃揭開序幕，策略核心聚焦於科技自主與AI+戰略，並首度將消費升級列為優先發展方向，搭配寬鬆貨幣、鼓勵企業分紅與回購等措施，標誌著大陸政策重心正從傳統的投資驅動轉向需求驅動，進一步推升資本市場的策略地位。

針對2025年7月高調啟動的反內卷行動，總體仍以宣導性措施為主，而非強制性安排，但是2025年10月生產價格指數漲幅較前一個月轉正來看，政策已初見成效。儘管實質進展仍待深化，但是大陸官方在「十五五」規劃綱要中強調致力於建設全國統一大市場，並促進公平競爭，指出迫切需要遏制「內卷式競爭」，推動經濟結構再平衡。

內卷經常表現為「掠奪性」定價，即以不可持續的低價削弱競爭對手。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，為解決這一問題，預計大陸官方將加深對競爭法原則的支持與執行力度，並推出更多措施以恢復市場秩序，同時兼顧其他政策目標，包括維護勞動力市場穩定和保持經濟持續成長。

「十五五」規劃強調需要提高國內消費占國內生產總值（GDP）的比重，這需要採取政策措施來促進可持續的消費需求成長。當前通貨緊縮壓力主要來自生產價格指數，因此大陸官方正採取「供給面收縮」與「針對性需求措施」雙管齊下，特別是對上游產業產生強大拉動效應的措施。例如，將基礎設施投資聚焦於改善民生和提升生活品質領域、加強區域內及區域間互聯互通，及擴大社會住宅供給等，能夠有效提振經濟活力。

蕭正義指出，在全球貿易環境變動中，美國總統川普近期宣布全球15%的統一關稅稅率，使大陸出口到美國的淨關稅實質下降5%，大陸意外成為主要受惠國之一。儘管貿易法301條款的額外課稅風險仍在，不過，考量川普即將在3月底訪問大陸，短期內摩擦升級的可能性降低。

回顧2025第4季，大陸出口成長7.2%，其中，汽車等交通設備年成長達21%最多，對非洲出口更大幅成長20.1%。今年，憑藉強勁的製造業競爭力，與具優勢的人民幣匯率，將使得大陸出口持續暢旺，高盛預期2026年增率將達到5%，有利拉升大陸整體經濟成長。

蕭正義表示，儘管2025年上證綜合指數大漲23.6%，估值仍處於理性區間。截至2026年2月底，上證本益比約17.1倍，明顯低於2015年高峰的24.2倍，更遠低於2007年與2001年的逾60倍水準，深圳市場亦呈現類似情況，顯示市場並未過熱。A股當前隱含股票風險溢酬高達8.7%，相較中國10年期公債殖利率的1.8%或是百大城市租金報酬率的2.4%，展現極具吸引力的投資價值。

2026 年在政策紅利、產能周期回暖及全球流動性寬鬆的整體背景驅動下，大陸市場存在豐富的投資機會，股市的中期表現可望維持正向樂觀。蕭正義建議投資人可關注以AI引領的科技成長、高端製造領域的電力和機械設備，及因內需結構性復甦而受益的服務消費領域。

基礎設施 資本市場 人民幣匯率

延伸閱讀

過去一年凱利投資衰退風險儀表板：整體燈號改善為綠燈

國際情勢影響市場波動 證交所：台股基本面穩健、投資人理性評估

經濟日報社論／美中貿易結構變化下台灣的角色

美國優先 驅動消費股

相關新聞

8省砸3.8兆元 「基建狂魔」大陸為何開始拚命挖運河

中國歷史上最積極開挖運河的皇帝莫過於隋煬帝楊廣。他在位期間貫通了以洛陽為中心，連接南北的「隋唐大運河」。到了近代，中國大陸改革開放後積極投入重大公共工程建設，被稱為「基建狂魔」，除了高速公路和2025年總里程已突破5萬公里的高鐵，近幾年大陸多個省分也開始拚命「挖運河」，投資總量超過人民幣8500億元（約新台幣3.86兆元），涉及至少八個省分，被陸媒報導形容為「大運河時代」，大陸為何要進行這些大型運河計畫？聯合報數位版為讀者解惑。

陸房市何時探底？外資各有看法…但都說別指望在2026

中國大陸房市在進入2026年，「房地產何時見底」已成為各項經濟層面中的核心懸念。在經歷了數年的劇烈調整後，2026年被視為從「房地產依賴型」轉向「新質生產力驅動型」的關鍵轉折。在仍處於嚴寒的大陸房市裡，各大外資銀行與研究機構各自的分析結果為何，是「探底」還是「深不見底」？全面復甦的時間點為何、各級城市的情況又有何不同？

香港珠寶雙展 吸引8萬餘買家

香港貿易發展局八日宣佈，「珠寶雙展」共吸引來自一百五十個國家和地區、約八萬名買家親臨採購。其中，來自一二五個國家和地區逾二點八萬名買家參與鑽石、寶石及珍珠展；珠寶展則吸引來自一百四十個國家和地區、逾五點一萬名買家出席。

中國邊疆算力輸出 可望擴大

「隨著ＡＩ技術迭代更新，算力需求持續擴大」。大陸全國政協委員、中國科學院理化技術研究所研究員張振濤日前表示，未來邊疆算力輸出規模有望進一步擴大，西部地區將更深層次融入國家新發展格局。

陸2月 CPI 增1.3% 攀三年高點 PPI 降幅連三個月收窄

大陸國家統計局昨（9）日公布，2月消費者物價指數（CPI）按年上漲1.3%，較1月漲幅0.2%明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，意味大陸能否擺脫通縮陰霾仍待觀察。

陸2月CPI年增1.3%…近3年新高 擺脫通縮仍待觀察

大陸國家統計局昨公布，二月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲百分之一點三，較一月漲幅百分之○點二明顯回升，為近三年最高，主要受春節因素帶動食品與服務價格上升影響，大陸能否擺脫「通縮」陰霾仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。