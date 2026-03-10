廣達2月營收創同期新高 法人持續為後市營運按讚

廣達（2382）公告2月營收為2,155.8億元，月減6.6%、年增43.1%，刷新歷史同期新高紀錄；分析師指出，筆電產品的部分，廣達2月筆電出貨量為200萬台，月減25.9%、年減35.5%，主要受到2月適逢農曆過年使得工作天數較少，以及記憶體缺貨大漲價導致生產成本激增，不利消費性終端市場需求所影響，預期第1季筆電出貨量可能將季衰退超過20%。

在AI伺服器方面，則維持先前樂觀預期不變，AI伺服器是廣達2026年主要的營收成長動能，隨著CSP廠商持續上調資本支出，加上新訂單以及新客戶的加入，預期AI伺服器營收將有三位數成長，占整體伺服器營收達八成，使廣達後續營運展望具有延續性。

展望後市，隨著CSP廠商持續上調資本支出，AI伺服器是廣達2026年主要的營收成長動能，使營運動能具有延續性，因此，持續看好廣達營運後市。