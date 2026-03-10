宏碁2月營收月增1.8% 華碩月減19%

光寶總經理邱森彬昨（9）日表示，受中東戰事及記憶體缺貨漲價等因素干擾，預期上半年消費性電子及資通訊產品將受影響，惟AI基礎建設是剛性需求， 雲端大客戶已確認未來18個月的訂單，加上110kW新品預計第2季底推出，下半年隨AI新品量價齊揚，看好今年成長態勢不變。

2026-03-10 01:26