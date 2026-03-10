宏碁2月營收月增1.8% 華碩月減19%

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

品牌雙A」宏碁（2353）、華碩（2357）昨（9）日公布2月營收不同調，宏碁受惠急單效應，不受2月工作天數較少影響，逆勢月增1.81%、達214.58億元，年增25.68%；華碩集團營收則月減近兩成、降至543.54億元，但仍是歷年最旺的2月。

宏碁前二月合併營收425.35億元，年增32.2%。宏碁說明，該公司建立多重事業引擎策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業2月營收占比達32%，並占前二月營收37%。

宏碁表示，2月營運亮點包括：筆電營收年增37.8%，前二月營收年增43.2%；桌上型電腦營收2月年增11.7%，前二月年增27.5%；Chromebook營收2月年增16.2%，前二月年增12.2%；電競及遊戲相關產品及業務營收2月年增50.5%，前二月年增51.8%；商用產品營收2月年增63.7%，前二月年增63.9%。

華碩2月集團營收543.54億元，月減19.99%，年增19.12%；前二月集團營收1,222.89億元，年增46.67%。若就品牌營收來看，2月為502.54億元，月減20.06%，年增21.97%；前二月品牌營收1,131.15億元，年增49.76%。

