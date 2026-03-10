快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

光寶：今年成長態勢不變

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光寶（2301）總經理邱森彬昨（9）日表示，受中東戰事及記憶體缺貨漲價等因素干擾，預期上半年消費性電子及資通訊產品將受影響，惟AI基礎建設是剛性需求， 雲端大客戶已確認未來18個月的訂單，加上110kW新品預計第2季底推出，下半年隨AI新品量價齊揚，看好今年成長態勢不變。

邱森彬表示，今年上半年和往年同期相比，看起來差一點，現在因中東戰事讓整個市場更雪上加霜，但危機也可能是轉機，因原材料上漲，包括電源、網通等應用已和客戶協商調漲價格反映成本，目前保守看待資通訊、消費性電子等領域。

光寶對AI資料中心業務仍有信心，他強調，雲端是基礎建設，就像高速公路不可能一直蓋，雲最終要落地，下一波需求聚焦在邊緣端，近年光寶積極扎根網通、光通訊邊緣端的電源應用，超前部署。例如資通訊應用的桌機（Desktop）、工作站的電源也由1,000瓦朝2,000至3,000瓦升級，光寶已準備好，就等端的應用需求上來。邱森彬認為，中東戰火不會影響AI基建，「因為這是一定要投入的建設」，才能帶動投資消費，例如光寶的最大雲端服務供應商（CSP）客戶已確認未來18個月的訂單，「客戶訂單較去年第4季我們預估的數字還多了二、三倍」。

光寶規劃，今年資本支出擴增至110億元，上半年產能吃緊，等下半年高雄及越南廠產能開出後，下半年產品結構不一樣，整體營運會比上半年好。

客戶追單2～3倍！光寶三地大擴廠 邱森彬：CSP客戶看重系統整合力

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

欣銓：今年續成長 龍潭AI ASIC測試拚下半年投產

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

廣達2月營收同期最佳 法人：今年營運逐季走揚

代工大廠廣達昨（9）日公布2月合併營收2,155.83億元，雖月減6.6%，並且連續二個月衰退，但仍是同期新高，年增43.2%。隨著3月工作天數恢復正常，以及AI伺服器需求續強，法人預期，廣達今年營運有望逐季走揚。

宏碁2月營收月增1.8% 華碩月減19%

「品牌雙A」宏碁、華碩昨（9）日公布2月營收不同調，宏碁受惠急單效應，不受2月工作天數較少影響，逆勢月增1.81%、達214.58億元，年增25.68%；華碩集團營收則月減近兩成、降至543.54億元，但仍是歷年最旺的2月。

客戶追單2～3倍！光寶三地大擴廠 邱森彬：CSP客戶看重系統整合力

今年AI（人工智慧）伺服器機櫃功率密度飆破百萬瓦，對系統的電力可靠度要求大增，大型雲端服務供應商CSP採購策略轉變，傾向與能提供系統整合能力供應商合作，電源供應器大廠光寶（2301）、連接線束大廠貿聯-KY紛紛投資跨入系統整合層級，預估除拚銷售量，每台機架貢獻價值更將提升。

2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽將登場 200萬美元總獎金

由鴻海（2317）集團冠名贊助、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）及日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）攜手舉辦的「2026 台灣鴻海女子高爾夫公開賽」，將於3月12日至15日在東方高爾夫俱樂部登場。

