光寶：今年成長態勢不變

光寶（2301）總經理邱森彬昨（9）日表示，受中東戰事及記憶體缺貨漲價等因素干擾，預期上半年消費性電子及資通訊產品將受影響，惟AI基礎建設是剛性需求， 雲端大客戶已確認未來18個月的訂單，加上110kW新品預計第2季底推出，下半年隨AI新品量價齊揚，看好今年成長態勢不變。

邱森彬表示，今年上半年和往年同期相比，看起來差一點，現在因中東戰事讓整個市場更雪上加霜，但危機也可能是轉機，因原材料上漲，包括電源、網通等應用已和客戶協商調漲價格反映成本，目前保守看待資通訊、消費性電子等領域。

光寶對AI資料中心業務仍有信心，他強調，雲端是基礎建設，就像高速公路不可能一直蓋，雲最終要落地，下一波需求聚焦在邊緣端，近年光寶積極扎根網通、光通訊邊緣端的電源應用，超前部署。例如資通訊應用的桌機（Desktop）、工作站的電源也由1,000瓦朝2,000至3,000瓦升級，光寶已準備好，就等端的應用需求上來。邱森彬認為，中東戰火不會影響AI基建，「因為這是一定要投入的建設」，才能帶動投資消費，例如光寶的最大雲端服務供應商（CSP）客戶已確認未來18個月的訂單，「客戶訂單較去年第4季我們預估的數字還多了二、三倍」。

光寶規劃，今年資本支出擴增至110億元，上半年產能吃緊，等下半年高雄及越南廠產能開出後，下半年產品結構不一樣，整體營運會比上半年好。