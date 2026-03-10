快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

數位內容將課稅 電子書、遊戲業首當其衝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，數位內容將面臨課稅。業界憂心，表面上是對數位內容課稅，實際上更將牽動終端硬體銷售，電子書、遊戲產業更將首當其衝。

數位內容跨境傳遞無遠弗屆，過往無論企業端或個人消費端都不受關稅影響，未來若「電子傳輸關稅暫停措施」落日，相關數位內容勢必漲價，電子書、遊戲屬於非剛性需求，一旦變貴，消費者寧可不買了，進而削弱買氣。

業界分析，以Xbox、PS5、Switch 2等遊戲機為例，若遊戲軟體遭課稅，遊戲商會轉嫁成本，勢必會調整數位遊戲軟體的售價，而消費者就必須付出更高的費用才能購得遊戲，此舉很可能會引發買氣下滑，進而影響遊戲機本身的銷售量。

無獨有偶，近年來盛行的電子書過去也曾為面臨課稅危機，一旦要開始課稅，電子書內容的售價勢必也要調漲，不僅電子書銷量下滑，觀看電子書用的電子閱讀器出貨動能也會同步受到影響，這就是「以軟牽制硬」，進而衝擊相關硬體製造商營運。

業界直言，從目前的消費習慣以及企業營運方式來看，「電子傳輸關稅暫停措施」一旦到期失效，而各國又實施新的關稅政策，很可能會引發上述的骨牌效應，甚至有可能大環境經濟陷入不景氣的惡循環或引發外資出走。

業界分析，以台灣目前的現況與環境來說，估計應該是支持「電子傳輸關稅暫停措施」延長，即使該措施確定到期失效，台灣政府為了留住外資與降低國內消費成本，應該會選擇不課稅，但海外仍要看各國決定，因此企業必須審慎評估海外布局的市場。

據悉，目前以印度、印尼、南非為首的部分開發中國家持反對意見，認為免關稅讓其損失了大量潛在稅收。然而，大多數先進國家（包括台灣）與產業組織則極力主張延長，認為「課稅帶來的行政成本」遠大於「收到的稅金」。

Xbox 關稅 開發中國家

延伸閱讀

數位內容恐遭全面性課稅...看Netflix、打線上遊戲變貴了 科技業警鈴響

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

TSIA攜WSC和JSTC呼籲延長永久化 WTO電子傳輸關稅暫停

ART承諾不課數位服務稅 鄭麗君：談判達成自由傳輸不課稅

相關新聞

數位內容將課稅 科技業警鈴大響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

被動元件大廠國巨*昨（9）日公布2月營收115.05億元，月減11.7%，年增18%，為同期新高；國巨表示，2月營收較上月減少，主要因農曆新年假期工作天數減少所致，儘管如此，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

被動元件今年景氣回暖

AI與車用電子需求持續升溫，被動元件產業歷經前兩年庫存去化後，業界普遍共識2026年景氣將逐步回暖。隨著AI伺服器、高效能運算與電動車帶動電子系統功率與複雜度提升，MLCC、晶片電阻與電感需求同步增加，日系龍頭與台廠供應鏈同步受惠。台廠國巨*、華新科以及電感廠三集瑞、臺慶科等，營運展望看俏。

富邦媒註銷香港子公司

富邦媒昨（9）日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。

跨境數位內容恐遭全面性課稅 半導體業呼籲永久免稅

「電子傳輸關稅暫停措施」3月底落日，跨境數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響，台灣半導體產業協會（TSIA）昨（9）日率先發聲示警，一旦該暫停措施失效，可能加劇全球市場分裂，將對全球半導體供應鏈、技術創新周期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。