廣達2月營收同期最佳 法人：今年營運逐季走揚

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
廣達。聯合報系資料照
代工大廠廣達（2382）昨（9）日公布2月合併營收2,155.83億元，雖月減6.6%，並且連續二個月衰退，但仍是同期新高，年增43.2%。隨著3月工作天數恢復正常，以及AI伺服器需求續強，法人預期，廣達今年營運有望逐季走揚。

廣達2月合併營收雖然衰退，仍連續三個月站穩2,000億元大關；前二月合併營收4,464.18億元，年增52.3％，改寫歷史同期新高。廣達昨天股價跌7元、收282元。

廣達2月筆電出貨量約200萬台、月減25.9％，年減35.5％，主要受制於2月工作天數較少，以及記憶體缺貨大漲價導致生產成本激增，不利消費性終端市場需求，推估本季筆電出貨量恐季減超過20％。

AI伺服器業務方面，廣達維持先前樂觀展望不變。法人指出，輝達GB300出貨動能從去年下半年一路延伸至今年上半年，可望是廣達本季AI產品出貨主力。

受惠AI伺服器出貨續旺，法人預期，廣達本季業績可望淡季不淡，有機會維持去年第4季歷史新高水準。

此外，輝達最新Vera Rubin架構晶片已在晶圓廠開始量產，預計今年中交付到系統廠。法人表示，廣達當前已將近完成測試驗證，一旦收到Vera Rubin晶片，即可望開始進入組裝階段，最快第3季開始交貨整櫃AI伺服器給客戶，成為廣達下半年主要動能。整體來看，法人預期，廣達今年營運有機會逐季成長，全年業績再創新高可期。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令在今年1月的旺年會中指出，今年AI伺服器出貨可望呈現倍數成長，預估AI伺服器占整體伺服器營收比重將達八成，出貨規格雖然仍以L11為主，不過已經開始有部分專案延伸到L12。

