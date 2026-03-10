聽新聞
記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍
財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。
蔡美娜表示，全球相繼積極投入AI基礎建設，帶動相關零組件升級潮，需求強度及價格調整效應，科技產品出口表現持續亮眼。
觀察資通與視聽產品、電子零組件，前二月出口值分別為482.2億美元與403.4億美元，同創歷年同期新高。資通與視聽產品年增81.5％，為同期第二大增幅，電子零組件年增41.9％，為16年來同期最大增幅。
合計資通視聽產品跟電子零組件目前已占總出口76.6％，規模值是885.6億美元，年增51.6％。
傳產部分，各貨類回溫速度不一。領先族群是電機產品跟機械，電機受惠於AI外溢效應，前二月出口年增20.3％；機械受生產半導體設備、實驗室設備、玻璃封裝製造相關機器需求強勁，前二月年增20.1％。
表現較弱貨類為塑橡膠及其製品、紡織品。塑橡膠及其製品持續受到海外同業競價銷售，及終端需求力道不足影響，前二月出口年減2.4％；紡織品因去年同期美系客戶在對等關稅實施前積極拉貨，墊高比較基期，前二月出口年減5.3％。
