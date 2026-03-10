快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

蔡美娜表示，全球相繼積極投入AI基礎建設，帶動相關零組件升級潮，需求強度及價格調整效應，科技產品出口表現持續亮眼。

觀察資通與視聽產品、電子零組件，前二月出口值分別為482.2億美元與403.4億美元，同創歷年同期新高。資通與視聽產品年增81.5％，為同期第二大增幅，電子零組件年增41.9％，為16年來同期最大增幅。

合計資通視聽產品跟電子零組件目前已占總出口76.6％，規模值是885.6億美元，年增51.6％。

傳產部分，各貨類回溫速度不一。領先族群是電機產品跟機械，電機受惠於AI外溢效應，前二月出口年增20.3％；機械受生產半導體設備、實驗室設備、玻璃封裝製造相關機器需求強勁，前二月年增20.1％。

表現較弱貨類為塑橡膠及其製品、紡織品。塑橡膠及其製品持續受到海外同業競價銷售，及終端需求力道不足影響，前二月出口年減2.4％；紡織品因去年同期美系客戶在對等關稅實施前積極拉貨，墊高比較基期，前二月出口年減5.3％。

對等關稅 基礎建設 電子零組件

延伸閱讀

財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

前2月對美外銷寫同期最強 貢獻總出口成長近5成

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

相關新聞

數位內容將課稅 科技業警鈴大響

由世界貿易組織（WTO）發起的「電子傳輸關稅暫停措施」將在3月底自動失效，包括軟體、遊戲、數位影音、電子書等數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響。

記憶體外銷 2026年前二月激增1.9倍

財政部昨（9）日公布2月出口，統計處長蔡美娜表示，AI需求讓國內供應鏈如虎添翼，帶動科技產品出口。其中記憶體因供需失衡、加上漲價紅利，前二月出口暴增1.9倍。

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

被動元件大廠國巨*昨（9）日公布2月營收115.05億元，月減11.7%，年增18%，為同期新高；國巨表示，2月營收較上月減少，主要因農曆新年假期工作天數減少所致，儘管如此，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

被動元件今年景氣回暖

AI與車用電子需求持續升溫，被動元件產業歷經前兩年庫存去化後，業界普遍共識2026年景氣將逐步回暖。隨著AI伺服器、高效能運算與電動車帶動電子系統功率與複雜度提升，MLCC、晶片電阻與電感需求同步增加，日系龍頭與台廠供應鏈同步受惠。台廠國巨*、華新科以及電感廠三集瑞、臺慶科等，營運展望看俏。

富邦媒註銷香港子公司

富邦媒昨（9）日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。

跨境數位內容恐遭全面性課稅 半導體業呼籲永久免稅

「電子傳輸關稅暫停措施」3月底落日，跨境數位內容恐遭全面性課稅，科技業警鈴大響，台灣半導體產業協會（TSIA）昨（9）日率先發聲示警，一旦該暫停措施失效，可能加劇全球市場分裂，將對全球半導體供應鏈、技術創新周期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。