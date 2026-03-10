聽新聞
富邦媒註銷香港子公司
富邦媒（8454）昨（9）日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。
因香港富邦媒體主要是控股形式，因此註銷不會產生人力資遣或是影響台灣財務狀況。
富邦媒指出，本來看好大陸電商與電視購物的營運，但隨策略調整，短時間應不會在大陸有更深一步經營。
