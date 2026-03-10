被動元件今年景氣回暖

AI與車用電子需求持續升溫，被動元件產業歷經前兩年庫存去化後，業界普遍共識2026年景氣將逐步回暖。隨著AI伺服器、高效能運算與電動車帶動電子系統功率與複雜度提升，MLCC、晶片電阻與電感需求同步增加，日系龍頭與台廠供應鏈同步受惠。台廠國巨*、華新科（2492）以及電感廠三集瑞、臺慶科（3357）等，營運展望看俏。

全球被動元件龍頭村田與TDK近年持續強化高階產品布局，尤其AI資料中心與車用電子對高可靠度MLCC需求快速提升。業界指出，一台新世代AI伺服器使用的MLCC數量遠高於傳統伺服器，電源模組與高速運算架構升級，使高容值與高耐壓電容需求持續攀升，帶動被動元件產業結構升級。

在AI與車用雙動能帶動下，日系大廠掌握高階MLCC與材料技術優勢，並逐步將產能集中於高附加價值產品，使整體產業價格結構逐漸改善。業界分析，高階MLCC需求成長動能可望延續至2026年，成為產業重要支撐力道。

台灣被動元件廠也積極卡位AI與車用應用。國巨（2327）*近年透過併購與產品升級擴大高階電阻與電容布局，營運結構持續優化。

華新科則在車用MLCC市場積極擴產，強化車用電子與工業應用產品線。