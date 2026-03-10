快訊

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨*昨（9）日公布2月營收115.05億元，月減11.7%，年增18%，為同期新高；國巨（2327）表示，2月營收較上月減少，主要因農曆新年假期工作天數減少所致，儘管如此，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

國巨累計今年前兩月營收245.35億元，較去年同期成長22.7%。國巨昨天股價收248.5元，下滑16.5元，投信法人買超，外資及自營商站在賣方。

展望未來，國巨強調，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨先前評估，今年第1季營收、毛利率、營業利益率可小幅季增，第1季訂單出貨比（B╱B ratio）仍大於1，訂單需求大於出貨，整體產能利用率持穩，國巨進一步表示，除了AI應用帶動產能利用率外，運算、企業等應用也持續穩健。

在市況方面，國巨表示，AI仍為目前最主要成長動能，AI伺服器與高效能運算帶動高電容值MLCC、電源相關電阻與鉭聚合物電容需求提升，產品組合持續朝高階應用傾斜，此外，隨運算能力提升與板面空間受限，MLCC與鉭電容呈互補關係，長期使用量將同步增加，結構性需求趨勢不變。

國巨持續強化高階布局，包括併入日本芝浦電子營收後，溫度感測與模組化解決方案能力提升，有助切入電源、HVDC與工業應用領域；在產能策略方面，公司說明，目前既有廠房仍具擴充空間，今年資本支出以維護與效率提升為主，尚未啟動新產能擴建。

受惠AI需求夯，國巨先前再次調漲鉭電容報價，是近九個月以來，第三次漲鉭電容價格，預計4月起生效。由於鉭電容單價、利潤相對高，法人看好，國巨報價連漲三次，今年營運可望大爆發。

業界分析，鉭電容之所以成為AI伺服器關鍵元件，並吸引買家積極追價搶貨，關鍵在於鉭電容技術特性具備高度不可替代性，相較其他電容產品，鉭電容擁有壽命長、高信賴性、高穩定性、耐高溫及低雜訊等優勢，能在高電流、高頻率、高溫環境下穩定運作，特別適用於資料中心與AI伺服器的高頻電源管理系統。

