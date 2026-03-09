快訊

技嘉科技擴大徵才 啟動「全場域AI智慧藍圖」布局全球研發實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
技嘉科技擴大徵才 ，啟動「全場域 AI 智慧藍圖」布局全球研發實力。圖為技嘉科技董事長葉培城。圖／本報資料照片
技嘉科技今日宣布啟動「技領未來，嘉速夢想-2026擴大徵才」計畫。隨著生成式 AI 邁入全面應用期，技嘉科技不僅在資料中心市場佔據領先地位，更積極落實「AI Forward」願景，成功推動營收連續五年突破千億大關，2025年營收更突破新台幣3000億元，創下歷史新高。今年釋出研發、產品管理、業務、行銷、設計、營運與製造等領域超過百個職缺，邀請具備創新思維的人才加入。

技嘉科技積極與全球頂尖晶片供應商 NVIDIA、AMD、Intel和軟體開發者 Microsoft 等國際大廠合作，共同構建從雲端到邊緣、再到個人端的AI全場域智慧版圖。技嘉科技透過強大的研發實力，致力於開發如 GIGAPOD 等機櫃級解決方案，整合最新運算架構與自研 Rack Management 技術，以模組化設計打造企業級 AI 運算中樞「AI Factory」。與此同時，更將這股運算力延伸至實體場域，透過開發高效能嵌入式系統與工業電腦，讓 AI 走入智慧工廠、交通與城市基礎設施等「Physical AI」應用，實現「即時思考、即時反應」，串連起從雲端到地端的完整智慧鏈條。

技嘉科技亦致力於落實「Shape Your Everyday AI Agent」願景，推出能滿足多元場景、使用者需求的 AI 終端應用。AI TOP 超級電腦系列產品，讓個人開發者與中小企業能在地端執行 RAG 模型微調，確保資料私有安全。此外，全能 AI 筆電搭載獨家「GiMATE AI 助理」，為消費者打造個人化的使用體驗。地端 AI 生態系橫跨全系列消費性產品，包含主機板、顯示卡、筆電、OLED 螢幕與 AI TOP 系統，使用者都能依需求找到最合適的解決方案，進而讓AI應用深度落實於創作者、玩家與大眾的日常。

