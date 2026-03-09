世界先進董事會拍板逾14億元 買8吋與12吋設備

德州儀器（TI）今日宣布，正與輝達（NVIDIA）攜手加速人形機器人在真實世界中的安全部署。透過結合TI在即時馬達控制、感測、雷達與電源等技術，以及NVIDIA在先進機器人運算、基於乙太網路的感測與模擬技術，讓機器人開發者能夠更早、更準確地驗證感知、致動與安全。

2026-03-09 17:30