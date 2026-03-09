聽新聞
0:00 / 0:00
世界先進董事會拍板逾14億元 買8吋與12吋設備
晶圓代工廠世界先進（5347）9日公告公司董事會同意本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算，合計逾14億元買8吋與12吋設備，因應公司業務成長需要供生產用。
世界先進公告，董事會通過日期為民國115年3月9日；8吋機器設備及相關廠務設備交易金額為新台幣273佰萬元，12吋機器設備及相關廠務設備交易金額為新台幣1,209佰萬元。購買8吋機器設備及相關廠務設備：KLA CORPORATION與其關係企業；美商科磊股份有限公司台灣分公司與其關係企業；鼎鴻精密有限公司與其關係企業；京英機械工程有限公司與其關係企業等。
至於12吋機器設備及相關廠務設備：TPC SYSTEM TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. and Affiliated company;T AND K WORLDWIDE COMMERCE PTE LTD and Affiliated company;MARKETECH INTEGRATED PTE LTD and Affiliated company等。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。