德儀與輝達攜手加速新一代實體AI發展

德州儀器（TI）今日宣布，正與輝達（NVIDIA）攜手加速人形機器人在真實世界中的安全部署。透過結合TI在即時馬達控制、感測、雷達與電源等技術，以及NVIDIA在先進機器人運算、基於乙太網路的感測與模擬技術，讓機器人開發者能夠更早、更準確地驗證感知、致動與安全。

TI表示，以確定性的控制、感測、電源與安全能力，將NVIDIA的實體AI運算直接連結至實際應用場景，涵蓋每一個關節與子系統。此合作將協助開發者更快速地從虛擬開發走向可量產、具擴展性並符合安全規範的系統。

在此合作中，TI透過NVIDIA Holoscan Sensor Bridge，將其毫米波雷達技術與NVIDIA Jetson Thor整合，打造一套感測融合解決方案，支援低延遲3D感知與人形機器人安全感知能力。TI將於2026年3月16日至19日在加州聖荷西舉行的NVIDIA GTC展示此解決方案。

TI工業自動化與機器人部門總經理Giovanni Campanella表示：「下一代實體AI不僅需要先進的運算能力，更需要感測、控制、電源與安全系統之間的無縫整合。TI 完整的產品組合彌補了NVIDIA強大AI運算與真實世界應用之間的差距，使開發者能在更早期的開發階段驗證完整的人形機器人系統。這種整合式方法將加速人形機器人從原型機演進為能與人類安全共存的商業化產品。」

NVIDIA機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla表示：「在人形機器人於不可預測環境中安全運作時，需要在處理能力上有大幅提升，才能同步複雜的AI模型與即時感測資料及馬達控制。德州儀器的感測與電源管理技術與NVIDIA Jetson Thor平台整合，為開發者提供具備功能安全能力的基礎，進一步加速下一代實體AI的部署。」

TI的毫米波雷達感測器IWR6243透過乙太網路連接至NVIDIA Jetson Thor，可為實體AI應用提供可擴展、低延遲的3D感知與安全感知。透過融合攝影機與雷達資料，此解決方案能提升物件偵測、定位與追蹤的準確度，同時減少誤判，提供更可信的即時決策能力。

此解決方案能在多種嚴苛環境中提供貼近人類的感知能力，包含從低光源、強烈眩光到室內外的霧氣與粉塵等，並補足長期限制人形機器人真實部署的安全缺口。例如，攝影機可能無法可靠偵測玻璃門或反射表面，但雷達能穩定感測這些透明障礙物，使人形機器人在辦公大樓、醫院與零售空間等環境中能順暢導航。