快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

德儀與輝達攜手加速新一代實體AI發展

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
TI的即時控制、感測與電源技術，結合NVIDIA的AI基礎架構，使人形機器人能夠在複雜環境中安全且高效地運作。圖／TI提供
TI的即時控制、感測與電源技術，結合NVIDIA的AI基礎架構，使人形機器人能夠在複雜環境中安全且高效地運作。圖／TI提供

德州儀器（TI）今日宣布，正與輝達（NVIDIA）攜手加速人形機器人在真實世界中的安全部署。透過結合TI在即時馬達控制、感測、雷達與電源等技術，以及NVIDIA在先進機器人運算、基於乙太網路的感測與模擬技術，讓機器人開發者能夠更早、更準確地驗證感知、致動與安全。

TI表示，以確定性的控制、感測、電源與安全能力，將NVIDIA的實體AI運算直接連結至實際應用場景，涵蓋每一個關節與子系統。此合作將協助開發者更快速地從虛擬開發走向可量產、具擴展性並符合安全規範的系統。

在此合作中，TI透過NVIDIA Holoscan Sensor Bridge，將其毫米波雷達技術與NVIDIA Jetson Thor整合，打造一套感測融合解決方案，支援低延遲3D感知與人形機器人安全感知能力。TI將於2026年3月16日至19日在加州聖荷西舉行的NVIDIA GTC展示此解決方案。

TI工業自動化與機器人部門總經理Giovanni Campanella表示：「下一代實體AI不僅需要先進的運算能力，更需要感測、控制、電源與安全系統之間的無縫整合。TI 完整的產品組合彌補了NVIDIA強大AI運算與真實世界應用之間的差距，使開發者能在更早期的開發階段驗證完整的人形機器人系統。這種整合式方法將加速人形機器人從原型機演進為能與人類安全共存的商業化產品。」

NVIDIA機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla表示：「在人形機器人於不可預測環境中安全運作時，需要在處理能力上有大幅提升，才能同步複雜的AI模型與即時感測資料及馬達控制。德州儀器的感測與電源管理技術與NVIDIA Jetson Thor平台整合，為開發者提供具備功能安全能力的基礎，進一步加速下一代實體AI的部署。」

TI的毫米波雷達感測器IWR6243透過乙太網路連接至NVIDIA Jetson Thor，可為實體AI應用提供可擴展、低延遲的3D感知與安全感知。透過融合攝影機與雷達資料，此解決方案能提升物件偵測、定位與追蹤的準確度，同時減少誤判，提供更可信的即時決策能力。

此解決方案能在多種嚴苛環境中提供貼近人類的感知能力，包含從低光源、強烈眩光到室內外的霧氣與粉塵等，並補足長期限制人形機器人真實部署的安全缺口。例如，攝影機可能無法可靠偵測玻璃門或反射表面，但雷達能穩定感測這些透明障礙物，使人形機器人在辦公大樓、醫院與零售空間等環境中能順暢導航。

輝達 電源管理 人形機器人

延伸閱讀

機器人大戰／簡立峰：AI應用 美主大腦、陸硬體強

圓剛拓展Physical AI應用 推進人形機器人商用布局

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

世界先進董事會拍板逾14億元 買8吋與12吋設備

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公告公司董事會同意本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算，合計逾14億元買8吋與12吋設備，因應公司業務成長需要供生產用。

德儀與輝達攜手加速新一代實體AI發展

德州儀器（TI）今日宣布，正與輝達（NVIDIA）攜手加速人形機器人在真實世界中的安全部署。透過結合TI在即時馬達控制、感測、雷達與電源等技術，以及NVIDIA在先進機器人運算、基於乙太網路的感測與模擬技術，讓機器人開發者能夠更早、更準確地驗證感知、致動與安全。

TrendForce：去年全球智慧手機產量12.5億支 Apple、Samsung 並列第一

根據TrendForce最新智慧手機研究，2025年第4季得益於Apple新機衝量，全球智慧手機生產總數達3.37億支，季增2.7%。此外，Apple、Samsung兩公司在2025年生產總數皆達近2.4億支，並列全球第一。

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

昕力資訊（7781）長期深耕高監管、高資安門檻產業，金融業覆蓋率約七成，董事長姚勝富宣示今年將全力推動企業主權AI，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力。今年營收將有望成長雙位數，並轉虧為盈。

飛捷樂觀看待2026年營運 營收有望雙位數成長

飛捷（6206）對2026年營運展望樂觀看待，董事長林大成預估，今年營收將有雙位數成長，獲利也將優於去年，不過，2026年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素，但飛捷已備好足夠記憶體庫存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。