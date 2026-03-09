快訊

尚凡國際與大研生醫創辦人張家銘辭世

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
大研生醫（7780）與尚凡國際（5278）9日同步公告，集團創辦人暨董事長張家銘已於近日辭世。聯合報資料照，記者彭慧明／攝影
大研生醫（7780）與尚凡國際（5278）９日同步公告，集團創辦人暨董事長張家銘已於近日辭世。全體同仁對於創辦人的離世深感哀慟與不捨。同時大研生醫也同步公告董事長將由林東慶接任。

張家銘董事長為尚凡國際創辦人之一，多年來帶領集團穩健發展，秉持創新與遠見，從數位雲端服務與大數據應用起家，逐步拓展至大健康產業與國際市場，建立橫跨科技與生醫領域的企業版圖。在其帶領下，集團持續推動產品創新與全球市場布局，打造穩健的經營團隊與企業文化，為公司奠定長期發展的基礎，也對台灣網路產業與生技產業的發展做出重要貢獻。

大研生醫表示，目前各項業務均由專業經營團隊依既定策略持續推動，公司營運一切正常。董事會亦已依公司治理程序召開會議推選董事長，以確保公司治理與營運持續穩定。經董事會決議，大研生醫董事長將由林東慶先生接任；尚凡國際董事長近期將依公司治理程序召開董事會推選。

關於張董事長之治喪事宜，將由家屬低調辦理，公司將全力協助家屬處理相關後續事宜，並誠摯感謝各界長年來的關心與支持，也懇請各界給予家屬平靜哀悼的空間。全體同仁將秉持張董事長長年建立的企業精神與願景，持續推動企業穩健成長。

生技產業 雲端服務 董事長

