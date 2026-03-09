快訊

「造山者」非洲首映 台灣半導體奮鬥過程感動觀眾

中央社／ 約翰尼斯堡9日專電

台灣半導體發展史紀錄片「造山者—世紀的賭注」（A ChipOdyssey）8日在南非約翰尼斯堡舉辦非洲首映，片中半導體先驅們為台灣奮鬥的堅毅與遠見感動觀眾，映後仍聚集場外熱烈討論，久久不散。

首映會由駐南非代表處主辦、世界華人工商婦女企管協會南非分會協辦，開幕式上，駐南非代表廖文哲致詞表示，目前全世界約9成晶片由台灣製造，全球約一半的商業航運需經過台灣海峽，雖然台灣和南非相隔遙遠，但在供應鏈、經濟和民生上卻息息相關。

廖文哲強調，台灣產業裡每一位工作者，都是推動台灣向世界前進的重要人物。

放映當天適逢國際婦女節，世華南非分會會長金曉昀指出，縱觀台灣發展，起初女性只能是半導體產業裡的女工或會計，如今台灣女性已經成為總統、半導體紀錄片導演，女性正在用不同以往的力量，對社會各方面產生影響。

金曉昀表示，她非常佩服半導體先驅們在台灣風雨飄搖時，毫不退縮地只為台灣未來全心奮鬥，期許自己也能堅持理念，讓個人力量匯流成河，為社會帶來貢獻。

不少觀眾表示，平常只注意到台積電的成就，認識台灣半導體產業歷史後，才了解台灣今天的成果得來不易，希望台灣能維護這個重要產業，在領域內持續領先。

台灣 半導體 台積電 紀錄片 觀眾

