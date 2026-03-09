快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電拓展海外AI穿戴版圖 VIVE Eagle 進軍新加坡攜手Singtel上市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）9日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 近期在海外市場再添新進展，在新加坡攜手新加坡電信 Singtel 合作上市，香港市場也同步推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta 版）。VIVE Eagle 將持續結合在地通路夥伴合作與軟體更新優化，提升日常使用體驗並擴大海外市場布局。

AI 穿戴要融入日常，除了硬體規格外，更關鍵在於互動是否自然順暢，及資訊安全與隱私防護是否到位。VIVE Eagle 整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，並採開放式 LLM 架構，可串接 Google Gemini 與 OpenAI GPT（Beta）等主流大型語言模型服務，提供多元 AI 使用情境。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，「VIVE Eagle 從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對 AI 穿戴裝置「安心使用」的期待。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，重新定義人們感知世界、體驗世界的方式。」

在新加坡市場，HTC 與新加坡電信Singtel 合作推出 VIVE Eagle，透過Singtel電信門市與電商平台同步上架，結合門市體驗與服務體系，讓消費者可透過完整的購買與體驗流程接觸 AI 穿戴產品。HTC 也將與合作夥伴持續深化在地推廣與體驗資源，協助市場更快掌握 AI 眼鏡在居家、通勤、外出與旅途中所帶來的便利性與使用價值。

香港市場方面，HTC 推出本地化更新，新增支援廣東話語音（Beta 版）。HTC 資深副總裁黃昭穎亦表示，「 VIVE Eagle 支援廣東話語音上線，為香港市場帶來重要更新。HTC 希望讓科技以更自然的方式融入生活，讓使用者用說話就能完成更多事，把注意力留給真正重要的當下。」

另外，VIVE Eagle 持續擴大銷售管道，近期全系列款式上架至 VIVE 官方網站，指定款式並進駐 momo 購物與 PChome 購物兩大電商平台。透過多元線上通路，讓消費者可依自身習慣選擇購買平台，進一步提升 AI 智慧眼鏡的入手便利性。

宏達電

延伸閱讀

技嘉2026擴大徵才 啟動「全場域 AI 智慧藍圖」布局全球研發實力

競爭升溫 阿里推萬元以下AI眼鏡搶攻市場

將AI導入6G…輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

世界先進董事會拍板逾14億元 買8吋與12吋設備

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公告公司董事會同意本公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算，合計逾14億元買8吋與12吋設備，因應公司業務成長需要供生產用。

德儀與輝達攜手加速新一代實體AI發展

德州儀器（TI）今日宣布，正與輝達（NVIDIA）攜手加速人形機器人在真實世界中的安全部署。透過結合TI在即時馬達控制、感測、雷達與電源等技術，以及NVIDIA在先進機器人運算、基於乙太網路的感測與模擬技術，讓機器人開發者能夠更早、更準確地驗證感知、致動與安全。

TrendForce：去年全球智慧手機產量12.5億支 Apple、Samsung 並列第一

根據TrendForce最新智慧手機研究，2025年第4季得益於Apple新機衝量，全球智慧手機生產總數達3.37億支，季增2.7%。此外，Apple、Samsung兩公司在2025年生產總數皆達近2.4億支，並列全球第一。

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

昕力資訊（7781）長期深耕高監管、高資安門檻產業，金融業覆蓋率約七成，董事長姚勝富宣示今年將全力推動企業主權AI，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力。今年營收將有望成長雙位數，並轉虧為盈。

飛捷樂觀看待2026年營運 營收有望雙位數成長

飛捷（6206）對2026年營運展望樂觀看待，董事長林大成預估，今年營收將有雙位數成長，獲利也將優於去年，不過，2026年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素，但飛捷已備好足夠記憶體庫存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。