TrendForce：去年全球智慧手機產量12.5億支 Apple、Samsung 並列第一

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
根據TrendForce最新智慧手機研究，2025年第4季得益於Apple新機衝量，全球智慧手機生產總數達3.37億支，季增2.7%。此外，Apple、Samsung兩公司在2025年生產總數皆達近2.4億支，並列全球第一。圖為iPhone 17。(路透)
根據TrendForce最新智慧手機研究，2025年第4季得益於Apple新機衝量，全球智慧手機生產總數達3.37億支，季增2.7%。此外，Apple、Samsung兩公司在2025年生產總數皆達近2.4億支，並列全球第一。

TrendForce表示，2025年上半年智慧手機市場受惠中國大陸補貼政策，下半年則有傳統旺季貢獻，全年生產數約12.54億支，年增2.5%。2026年因記憶體價格飆漲，智慧手機成本遽增，預估全球生產規模將至少年減約10%，降至11.35億支。品牌面臨「漲價保利」和「降規保量」的兩難，低階市場將首當其衝。

分析主要品牌2025年生產表現，Apple因iPhone 17系列受惠終端定價得宜，銷售告捷，第4季手機產量季增50%以上，至8,700萬支左右，創單季新高。若其2026年能在終端定價顯著讓利，則有助維繫生產與銷售表現。

Samsung 2025年第4季生產總數約為5,820萬支，年增11.1%。由於其高階產品占比較高，又有集團垂直整合優勢，2026年可望藉緩漲或持平終端售價策略，維穩或有機會擴大市占。

Xiaomi (含Redmi及POCO)2025年第4季除了調節前一季庫存，也因低階產品占比較高，預先調控產量以應對記憶體漲價衝擊，該季度生產數季減約7%，全年產量則接近1.7億支，居全球第三。預料其2026年將提升中高階機種比重，以穩定獲利。

Oppo (含OnePlus及Realme)考量子品牌Realme主打低價高性能產品，受零組件價格影響劇烈，於2025年底起降低Realme低階機種比重，以維持集團營運。Oppo 2025年手機產量約1.43億支，排名第四。

第五名為Vivo (含iQOO)，其2025年第4季謹慎控產，產量季減約16%；主因除記憶體價格高漲，Huawei Nova系列的強勢競爭亦造成其壓力。第六名Transsion (含TECNO、Infinix及itel)2025年第4季大幅下修手機生產數至2,110萬支，季減28%。由於該品牌高度聚焦低階機型，下調產量除紓解庫存管控壓力，也是為新興市場後續可能的銷售放緩而未雨綢繆。

排第七名的Honor於2025年末衝刺產量，帶動第4季產量季增7%。然而，其2026年與Xiaomi、Oppo、Vivo等品牌皆面臨Huawei競爭，和記憶體成本高漲等雙重壓力。

Lenovo (含Motorola)2025年第4季手機生產表現大致持平前一季，全年產量約6,100萬支，為全球第八。預料2026年該品牌產出的下修比例相對收斂，主要除了受惠其多與運營商搭配銷售的模式外，其PC業務規模亦有助於取得較佳的記憶體資源。

品牌 iPhone 記憶體 智慧手機

