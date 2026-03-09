亞旭前進智慧城市展 秀智慧桿與5G專網應用

亞旭電腦宣布，將參加2026智慧城市展，於台北攜手母公司華碩集團與鴻海科技，共同打造AI CITY主題館，並於高雄設立專屬展位，北高雙展同步展示亞旭在智慧城市基礎建設的整合能力。

2026智慧城市展將於台北南港展覽館AI CITY主題館3月17日至3月20日舉行，高雄展覽館展期為3月20日至3月22日亞旭表示，今年的展出聚焦於智慧桿、智慧交通及5G專網應用，呈現亞旭從基礎設施到場域應用落地的完整解決方案，也展現台灣企業在AI與智慧城市整合上的實力。

今年亞旭展區以智慧桿為核心亮點，將小型基地台、電子紙顯示、人流監控攝影機及照明系統整合於單一桿體上，結合5G專網技術，使城市基礎設施從單一功能升級為兼具通訊、感測、資訊發布與安全監控的多功能節點。智慧桿可支援交通管理、公共資訊發布及城市安全監控，呈現5G專網與城市場景深度整合的實際應用。

亞旭強調，更展示在智慧交通領域的完整解決方案，包括已在台灣建置6,500座智慧站牌，並將技術與服務同步輸出至邦交國聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）。

此外，亞旭表示，透過影像技術進行車流監測的智慧交控系統，可串聯路側設備與城市管理平台，增進交通運行效率與安全性，提供市民更便捷的智慧交通服務。

亞旭5G專網解決方案則包括背包式與Suitcase型態的設備，並分享多項海內外成功案例，支援多元應用領域。在高雄展區，更將展示結合5G專網的自主機器人應用，呈現智慧城市與垂直產業場域的跨域整合成果。

亞旭強調，持續以技術創新推動智慧城市應用落地，透過智慧基礎建設、智慧交通及5G專網解決方案，為城市治理與民生服務帶來更多可能。