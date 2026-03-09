快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電攜手新加坡電信商 VIVE Eagle 進軍當地市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球虛擬實境平台與生態系統創新設計領導者 HTC（宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱「HTC」），9日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 近期在海外市場再添新進展：在新加坡攜手新加坡電信 Singtel 合作上市，香港市場亦同步推出本地化更新，新增廣東話語音功能（Beta 版）。VIVE Eagle 將持續結合在地通路夥伴合作與軟體更新優化，提升日常使用體驗並擴大海外市場布局。

AI 穿戴要融入日常，除了硬體規格外，更關鍵在於互動是否自然順暢，以及資訊安全與隱私防護是否到位。VIVE Eagle 整合 AI 助理、語音互動、智慧拍攝與即拍即譯等應用，並採開放式 LLM 架構，可串接 Google Gemini 與 OpenAI GPT（Beta）等主流大型語言模型服務，提供多元 AI 使用情境。HTC 資深副總裁黃昭穎表示：「VIVE Eagle 從設計之初即將資料保護與隱私防護納入核心考量，回應使用者對 AI 穿戴裝置「安心使用」的期待。VIVE Eagle 不僅是一副眼鏡，更是一個讓科技以自然方式融入生活的入口，重新定義人們感知世界、體驗世界的方式。」

新加坡：攜手新加坡電信 Singtel 上市 開啟新加坡 AI 穿戴新時代

在新加坡市場，HTC 與新加坡電信Singtel 合作推出 VIVE Eagle，透過Singtel電信門市與電商平台同步上架，結合門市體驗與服務體系，讓消費者可透過完整的購買與體驗流程接觸 AI 穿戴產品。HTC 也將與合作夥伴持續深化在地推廣與體驗資源，協助市場更快掌握 AI 眼鏡在居家、通勤、外出與旅途中所帶來的便利性與使用價值。

香港：深化本地化—新增廣東話語音（Beta）提升免持互動的「自然度」

香港市場方面，HTC 推出本地化更新，新增支援廣東話語音（Beta 版）。HTC 資深副總裁黃昭穎亦表示：「 VIVE Eagle 支援廣東話語音上線，為香港市場帶來重要更新。HTC 希望讓科技以更自然的方式融入生活，讓使用者用說話就能完成更多事，把注意力留給真正重要的當下。」

市場 虛擬實境 宏達電

延伸閱讀

憑藉三優勢 新加坡逐步躍升為東南亞半導體樞紐之一

將AI導入6G…輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

昕力資訊（7781）長期深耕高監管、高資安門檻產業，金融業覆蓋率約七成，董事長姚勝富宣示今年將全力推動企業主權AI，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力。今年營收將有望成長雙位數，並轉虧為盈。

飛捷樂觀看待2026年營運 營收有望雙位數成長

飛捷（6206）對2026年營運展望樂觀看待，董事長林大成預估，今年營收將有雙位數成長，獲利也將優於去年，不過，2026年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素，但飛捷已備好足夠記憶體庫存。

受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元

巨漢（6903）系統科技9日舉辦法人說明會，以「卓越工程：AI 時代的高獲利整合系統工程專家」為主題，揭露2025年財務成果與長期成長戰略。受惠於大型專案邁入施工認列高峰期，巨漢去年獲利展現強勁爆發力，並透過數位化管理與「雙引擎」業務布局，成功將在手訂單推升至百億元以上，確立未來數年的成長動能。

Arm首度在台領投 專家：通寶半導體憑技術獲戰略入股

台灣半導體產業再傳重大里程碑，知名財經專家汪潔民於廣播節目中揭露，全球矽智財IP龍頭安謀（Arm）已正式投資台灣 IC 設計公司「通寶半導體」（QBit Semiconductor ），這不僅是 Arm 在台灣的首樁直接投資案，更顯示出台灣在特殊應用領域（SoC & ASIC）的研發實力已獲國際頂尖大廠認可。另通寶半導體計劃於2026 年Q4 申請掛牌上市。

台英太空合作升級進軍全球市場 工研院扮演樞紐

台灣與英國的太空合作邁向制度化，一大目標為供應鏈、系統和市場整合。工研院產業服務中心執行長陳立偉率團訪英期間告訴中央社，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。