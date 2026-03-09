快訊

科技產業基本面強勁 動盪布局具結構性成長潛力標的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
戰事期間科技股市觀察與展望。(資料來源：瀚亞投信)
歷史經驗顯示，戰爭與重大地緣政治事件對股市的影響，多半集中於短期市場情緒與波動度上升，並不必然改變企業中長期基本面走勢。法人表示，市場往往在衝突初期出現修正，但隨著局勢逐漸明朗，焦點仍回到企業獲利與經濟基本面。

瀚亞投信指出，部分科技產業研發或生產據點位於以色列，但根據過往經驗，只要衝突未長時間延續，對營收表現與產品開發進度的影響相對有限。整體而言，科技產業的資本支出規劃與需求能見度，並未因本次地緣政治事件出現實質性改變。

從中長期投資角度來看，瀚亞投信認為，美股表現仍將主要由企業獲利趨勢所主導。根據市場對主要指數企業盈餘的預期，2026 年整體獲利有機會呈現逐季改善態勢。AI 基礎建設投資、企業數位轉型與雲端服務需求，仍是支撐企業成長的核心動能。

在投資操作上，瀚亞投信強調，仍維持由下而上選股策略，並未因短期地緣政治事件而改變。市場波動反而提供重新檢視基本面與布局優質企業的機會。未來將持續綜合評估企業獲利成長、長期競爭優勢與估值水準，在市場震盪期間審慎布局具結構性成長潛力的標的，而非進行情緒性或方向性的短期交易。

以色列 基本面 地緣政治

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

昕力資訊（7781）長期深耕高監管、高資安門檻產業，金融業覆蓋率約七成，董事長姚勝富宣示今年將全力推動企業主權AI，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力。今年營收將有望成長雙位數，並轉虧為盈。

飛捷樂觀看待2026年營運 營收有望雙位數成長

飛捷（6206）對2026年營運展望樂觀看待，董事長林大成預估，今年營收將有雙位數成長，獲利也將優於去年，不過，2026年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素，但飛捷已備好足夠記憶體庫存。

受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元

巨漢（6903）系統科技9日舉辦法人說明會，以「卓越工程：AI 時代的高獲利整合系統工程專家」為主題，揭露2025年財務成果與長期成長戰略。受惠於大型專案邁入施工認列高峰期，巨漢去年獲利展現強勁爆發力，並透過數位化管理與「雙引擎」業務布局，成功將在手訂單推升至百億元以上，確立未來數年的成長動能。

Arm首度在台領投 專家：通寶半導體憑技術獲戰略入股

台灣半導體產業再傳重大里程碑，知名財經專家汪潔民於廣播節目中揭露，全球矽智財IP龍頭安謀（Arm）已正式投資台灣 IC 設計公司「通寶半導體」（QBit Semiconductor ），這不僅是 Arm 在台灣的首樁直接投資案，更顯示出台灣在特殊應用領域（SoC & ASIC）的研發實力已獲國際頂尖大廠認可。另通寶半導體計劃於2026 年Q4 申請掛牌上市。

台英太空合作升級進軍全球市場 工研院扮演樞紐

台灣與英國的太空合作邁向制度化，一大目標為供應鏈、系統和市場整合。工研院產業服務中心執行長陳立偉率團訪英期間告訴中央社，...

