科技產業基本面強勁 動盪布局具結構性成長潛力標的

歷史經驗顯示，戰爭與重大地緣政治事件對股市的影響，多半集中於短期市場情緒與波動度上升，並不必然改變企業中長期基本面走勢。法人表示，市場往往在衝突初期出現修正，但隨著局勢逐漸明朗，焦點仍回到企業獲利與經濟基本面。

瀚亞投信指出，部分科技產業研發或生產據點位於以色列，但根據過往經驗，只要衝突未長時間延續，對營收表現與產品開發進度的影響相對有限。整體而言，科技產業的資本支出規劃與需求能見度，並未因本次地緣政治事件出現實質性改變。

從中長期投資角度來看，瀚亞投信認為，美股表現仍將主要由企業獲利趨勢所主導。根據市場對主要指數企業盈餘的預期，2026 年整體獲利有機會呈現逐季改善態勢。AI 基礎建設投資、企業數位轉型與雲端服務需求，仍是支撐企業成長的核心動能。

在投資操作上，瀚亞投信強調，仍維持由下而上選股策略，並未因短期地緣政治事件而改變。市場波動反而提供重新檢視基本面與布局優質企業的機會。未來將持續綜合評估企業獲利成長、長期競爭優勢與估值水準，在市場震盪期間審慎布局具結構性成長潛力的標的，而非進行情緒性或方向性的短期交易。