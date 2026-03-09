快訊

昕力資推動企業主權AI 下半年拚轉盈

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昕力資訊（7781）長期深耕高監管、高資安門檻產業，金融業覆蓋率約七成，董事長姚勝富宣示今年將全力推動企業主權AI，協助台灣關鍵產業建立AI轉型的能力。今年營收將有望成長雙位數，並轉虧為盈。

昕力資1月底公告私募普通股2.85萬張對象為群聯（8299）執行長潘健成，姚勝富首度提到雙方合作主要著眼當前主權AI元年的戰略機遇，特別是為解決資金門檻、硬體規格、難以維護基建的企業痛點，透過整合完整生態系，未來軟硬整合極大化AI軟體表現，期待建立新的商業模式。

姚勝富進一步指出，公司是台灣少數擁有自主研發核心軟體的原廠，掌握技術核心、完整在地服務。現階段規劃由硬體合作夥伴提供儲存與運算基礎設施（硬體層），昕力資訊則負責企業內部系統整合、API治理、資料串接與應用情境實作（軟體層），協助企業內部環境安全運行、加速AI轉型，相關聯盟合作將視進度再對外說明。

昕力資訊2025年上半年營業收入3.78億元、年增17.5%，營業毛利1.36億元，毛利率35.8%，較前期明顯提升。昕力資2026年前兩月累積營收為1.21億元，年增36.3%。法人推估，今年營運至少可望成長雙位數，下半年先拚轉盈。

展望今年的三項成長動能，一是國內金融、醫療、政府與製造等產業，加速導入企業AI軟體，高合規需求帶動專案與續約量；二是持續開發越南市場，擴大客戶基本盤與在地服務；三是推進軟硬體整合的新業務模式，提升方案完整度並縮短導入時程。

昕力資未來除推動「企業主權AI」為發展機會外，公司具100%自主研發核心軟體與專利，研發出企業級AI Agents應用平台、AI中台，具備零中斷、高資安、可信賴等特性，累積逾300件大型專案實績，逐步從專案導向轉型為平台型軟體公司。目前市場已從「嘗試AI」進入「建構AI」的新階段，公司將持續協助客戶把AI導入核心流程，而非停留在單點應用，擴大生成式AI應用與主權AI方案的市場滲透。

群聯 主權

