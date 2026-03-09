飛捷樂觀看待2026年營運 營收有望雙位數成長

飛捷（6206）對2026年營運展望樂觀看待，董事長林大成預估，今年營收將有雙位數成長，獲利也將優於去年，不過，2026年仍有記憶體、CPU等零組件缺貨漲價，以及中東戰爭等不確定性因素，但飛捷已備好足夠記憶體庫存。

飛捷總經理徐嘉宏表示，公司目前觀察到部分上游零組件仍存在結構性供給偏緊與價格波動的情況，但整體而言，對公司接單與出貨節奏尚未造成明顯影響；在成本面，相關影響仍在可控範圍，公司將持續透過供應鏈與定價機制降低波動風險。

在因應措施方面，飛捷說明將採取三方向並行。針對原物料與關鍵零組件成本變動，採取較為動態的定價與報價策略，在市場接受度下適度反映成本。飛捷3月將調整價格，預期之後將以季度為其調整報價。

此外，飛捷與客戶協作推動提前下單與縮短報價有效期限，以提高需求能見度並降低成本變動期間的報價風險；針對關鍵料件，將視供應狀況提高安全庫存水位，並同步評估與導入替代料（second source）／換料方案，提升供應韌性與交付穩定性。

飛捷自2019年投入AI軟體研發至今，已發展出三家軟體子公司，包含華捷智能（Berry AI）、英諾菲（Inefi）及英捷智能（Angible），成功打造集團第二成長曲線，隨著營運持續成長，飛捷預計，三家子公司今年占飛捷整體營收有望達到5%，成長主要來自華捷智能。

其中，華捷智能表現亮眼，2025年營收已逾1億元，今年有機會倍數成長；英捷智能今年亦有指標性亞洲連鎖零售集團完成POC並簽署正式訂單。此外，英捷智能年初至今已透過美國NRF、歐洲EuroShop等國際頂尖展會打開品牌能見度，英捷智能美國團隊已正式成軍並進駐北美高產值市場。

飛捷指出，隨軟體持續性收入規模持續墊高，AI及軟體研發將邁入獲利體質的質變期。預計2027至2028年，前期研發投入將正式轉化穩健的獲利動能。