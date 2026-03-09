受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元
巨漢（6903）系統科技9日舉辦法人說明會，以「卓越工程：AI 時代的高獲利整合系統工程專家」為主題，揭露2025年財務成果與長期成長戰略。受惠於大型專案邁入施工認列高峰期，巨漢去年獲利展現強勁爆發力，並透過數位化管理與「雙引擎」業務布局，成功將在手訂單推升至百億元以上，確立未來數年的成長動能。
巨漢去年年全年營業收入36.04億元，年增24.9%；營業毛利9.97億元，年增14%；歸屬母公司稅後淨利7.06億元，年增18.7%，全年每股盈餘達10.62 元。隨著工程進度於去年第4季加速認列，單季表現亮麗，營收16.35億元，年增189.9%。稅後淨利3.39億元，年增 217.9%，推升單季EPS衝上5.13元。
受惠於AI浪潮與先進製程帶動的高階廠務需求，巨漢截至2026年首季的在手訂單已達116億元，訂單能見度長達2至3年。推升巨漢可望以穩健成長步伐，朝2030年前達成營收100億元的里程碑，並維持領先業界的獲利率。
為兼顧營收成長性與抗風險能力，巨漢表示，將採取「AI 基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。在成長動能方面，精準鎖定晶圓代工、先進封裝及 AI 算力中心等高資本支出領域，預期2026年AI相關營收占比將突 60%，並已通過赴美設立分公司計畫，積極布局海外受惠於 AI 趨勢與關稅議題的建廠商機。在穩定防禦方面，將公共工程營收占比維持在20%至40%，主攻高技術門檻案件，藉由政府預算保障與零倒帳風險的穩定現金流，築起抗景氣循環的防禦護城河。
要確保高效執行百億規模的在手訂單，巨漢表示，將以領先業界的BIM與AI數位化管理系統，落實「施工前全尺寸模擬」與「模組化預製」，達成「精準工程」的執行力，不僅有效克服產業缺工瓶頸，更將專案周期壓縮至12到18個月，創造極高的接單周轉率。此外，面對全台營建勞動力短缺的挑戰，巨漢運用充沛的現金流提供優於同業的付款條件，成功打造忠誠的分包商夥伴網絡「巨漢聯盟」，確保在需求高峰期仍能優先取得優質勞動力，輔以37年來「零重大工安事故、零壞帳、與業主零工程訴訟」的完美三零紀錄，構築了同業難以跨越的競爭壁壘。
在追求業務擴張的同時，巨漢2024年股利發放率達86%。並承諾未來的股利發放率目標將優於75%，持續將豐碩獲利與股東共享。在總股東報酬率表現上，自 2022年7月興櫃掛牌至2026年2月期間，巨漢創造38.7% 的累計年化報酬率，遠勝同期台灣加權指數的29.2%。展望未來，巨漢期許在邁向百億營收的道路上，續為投資人創造優於同業的總股東報酬率，穩固其「高獲利工程系統整合專家」的產業領先地位。
