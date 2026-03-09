快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房屋提供
房市示意圖。永慶房屋提供

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

合計房地合一2.0自2021年7月上路，至2025年第3季為止，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積10.1萬件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部統計，房地合一2.0上路後，即使持有2年內轉售即要課45%重稅，剛開始短期交易件數仍小幅增加，顯示市場上短進短出的情況還是相當活躍。

不過，從2022年開始，內政部提出平均地權條例修正草案，並於2023年正式修法上路後，對投資客產生一定嚇阻效果，讓短期交易的比例逐年下降。

數據顯示，2年內短期交易占比已從2022年的25%減少至2023年的19%，最新2025年前三季短期交易占比更降至12%，呈現逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場，但仍有約一成的人在市場活動。

相較之下，遭課徵20%稅率的件數占比卻有逐年攀升的趨勢。自房地合一2.0上路後，持有5~10年課徵20%的買賣交易占比從2022年的29%大增至最新2025年前三季的42%，占比突破四成，成為房市交易主流。

陳金萍表示，房地合一2.0修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻作用，有效抑制整體房市短期炒作交易的風氣。

從2022-2025年的數據來看，適用45%稅率的2年內短期交易占比確實下降，而持有5-10年的交易占比則有明顯提升。這顯示在政策修法後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢，市場結構逐步轉向以中長期持有為主流。

房地合一2.0上路後應納件數與占比。資料來源：永慶房屋
房地合一2.0上路後應納件數與占比。資料來源：永慶房屋

房地合一

延伸閱讀

雙北預售市場驚見斷崖式下滑 建經總經理：非崩盤

桃園房價跌成一片！新屋、大園最慘 這區「唯一清流」

全球股市崩跌 屋主長抱「台北信義」10年增值逾3千萬元

房市春燕何時來？ 房仲：股市漲不動時就有機會

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

Arm首度在台領投 專家：通寶半導體憑技術獲戰略入股

台灣半導體產業再傳重大里程碑，知名財經專家汪潔民於廣播節目中揭露，全球矽智財IP龍頭安謀（Arm）已正式投資台灣 IC 設計公司「通寶半導體」（QBit Semiconductor ），這不僅是 Arm 在台灣的首樁直接投資案，更顯示出台灣在特殊應用領域（SoC & ASIC）的研發實力已獲國際頂尖大廠認可。另通寶半導體計劃於2026 年Q4 申請掛牌上市。

台英太空合作升級進軍全球市場 工研院扮演樞紐

台灣與英國的太空合作邁向制度化，一大目標為供應鏈、系統和市場整合。工研院產業服務中心執行長陳立偉率團訪英期間告訴中央社，...

DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。