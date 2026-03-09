聽新聞
房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%
根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，
合計房地合一2.0自2021年7月上路，至2025年第3季為止，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積10.1萬件。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部統計，房地合一2.0上路後，即使持有2年內轉售即要課45%重稅，剛開始短期交易件數仍小幅增加，顯示市場上短進短出的情況還是相當活躍。
不過，從2022年開始，內政部提出平均地權條例修正草案，並於2023年正式修法上路後，對投資客產生一定嚇阻效果，讓短期交易的比例逐年下降。
數據顯示，2年內短期交易占比已從2022年的25%減少至2023年的19%，最新2025年前三季短期交易占比更降至12%，呈現逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場，但仍有約一成的人在市場活動。
相較之下，遭課徵20%稅率的件數占比卻有逐年攀升的趨勢。自房地合一2.0上路後，持有5~10年課徵20%的買賣交易占比從2022年的29%大增至最新2025年前三季的42%，占比突破四成，成為房市交易主流。
陳金萍表示，房地合一2.0修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻作用，有效抑制整體房市短期炒作交易的風氣。
從2022-2025年的數據來看，適用45%稅率的2年內短期交易占比確實下降，而持有5-10年的交易占比則有明顯提升。這顯示在政策修法後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢，市場結構逐步轉向以中長期持有為主流。
