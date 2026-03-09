宏碁啟動2026校園徵才計畫 深化實習制度培育跨域人才
PC品牌大廠宏碁（2353）校園巡迴徵才活動正式啟動，首站前進臺灣大學校園徵才博覽會，積極招募具備多元背景與跨域思維的新世代人才。今年宏碁攜手旗下子公司開出逾百個職缺，橫跨資訊、研發、行銷、業務、專案管理、供應鏈管理、人資及稽核等多元領域，並將有多家子公司的人資團隊到場會談，讓學生一次掌握宏碁集團多元事業體的發展方向與職涯選擇。除臺灣大學外，宏碁後續亦將前往政治大學及台灣科技大學，與更多學子面對面交流。
此外，宏碁今年亦持續推動暑期實習生計畫，並呼應產業發展需求，不僅延續去年廣受好評的「總經理助理實習生」，更提供 AI 工程師與後端工程師等AI相關職缺，期許透過不同專業背景的交流與合作，期待透過新興世代的思維，為品牌挹注成長動能。
宏碁全球人資長林弘道表示：「宏碁長期將『以人為本』視為核心理念，透過多元且具深度的人才培育機制，陪伴年輕世代探索職涯方向。我們期待透過校園徵才與實習生計畫，讓學生能在真實的企業場域中學習與成長，藉由實際接觸職場文化，累積實務經驗，協助學生提早接軌產業。」
實習生於實習期間將實際參與產業營運資料分析、內部會議討論與流程優化專案，並透過與管理階層的直接交流，深入理解營運脈絡與決策思維。去年參與實習生計畫臺大醫療器材與醫學影像研究所Eva同學亦分享，透過實際參與企業運作，能更理解公司的營運脈絡和決策邏輯，並明白宏碁積極成立子公司的背後意義，提升對公司文化的認同感。
宏碁亦鼓勵學生於實習過程中善用AI工具，藉由將AI投入實際的工作環境中，強化問題分析與解決能力，提升工作效率與實務應用成效。此外，透過各式工作坊課程、團體活動及在職同仁分享等豐富的活動，助力學生拓展職涯視野，累積實務經驗並探索未來方向，理解企業文化與產業脈動。
宏碁持續打造友善且具彈性的職場環境，不僅連續六年榮登《富比世》「全球最佳雇主」榜單，更連續四年獲選為「全球女性友善公司」，展現其在打造幸福職場與培育永續人才方面的深厚實力。未來，宏碁將持續深化人才培育與校園合作策略，攜手新世代人才共創永續。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。