宏碁啟動2026校園徵才計畫 深化實習制度培育跨域人才

PC品牌大廠宏碁（2353）校園巡迴徵才活動正式啟動，首站前進臺灣大學校園徵才博覽會，積極招募具備多元背景與跨域思維的新世代人才。今年宏碁攜手旗下子公司開出逾百個職缺，橫跨資訊、研發、行銷、業務、專案管理、供應鏈管理、人資及稽核等多元領域，並將有多家子公司的人資團隊到場會談，讓學生一次掌握宏碁集團多元事業體的發展方向與職涯選擇。除臺灣大學外，宏碁後續亦將前往政治大學及台灣科技大學，與更多學子面對面交流。

此外，宏碁今年亦持續推動暑期實習生計畫，並呼應產業發展需求，不僅延續去年廣受好評的「總經理助理實習生」，更提供 AI 工程師與後端工程師等AI相關職缺，期許透過不同專業背景的交流與合作，期待透過新興世代的思維，為品牌挹注成長動能。

宏碁全球人資長林弘道表示：「宏碁長期將『以人為本』視為核心理念，透過多元且具深度的人才培育機制，陪伴年輕世代探索職涯方向。我們期待透過校園徵才與實習生計畫，讓學生能在真實的企業場域中學習與成長，藉由實際接觸職場文化，累積實務經驗，協助學生提早接軌產業。」

實習生於實習期間將實際參與產業營運資料分析、內部會議討論與流程優化專案，並透過與管理階層的直接交流，深入理解營運脈絡與決策思維。去年參與實習生計畫臺大醫療器材與醫學影像研究所Eva同學亦分享，透過實際參與企業運作，能更理解公司的營運脈絡和決策邏輯，並明白宏碁積極成立子公司的背後意義，提升對公司文化的認同感。

宏碁亦鼓勵學生於實習過程中善用AI工具，藉由將AI投入實際的工作環境中，強化問題分析與解決能力，提升工作效率與實務應用成效。此外，透過各式工作坊課程、團體活動及在職同仁分享等豐富的活動，助力學生拓展職涯視野，累積實務經驗並探索未來方向，理解企業文化與產業脈動。

宏碁持續打造友善且具彈性的職場環境，不僅連續六年榮登《富比世》「全球最佳雇主」榜單，更連續四年獲選為「全球女性友善公司」，展現其在打造幸福職場與培育永續人才方面的深厚實力。未來，宏碁將持續深化人才培育與校園合作策略，攜手新世代人才共創永續。