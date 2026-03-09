快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁啟動2026校園徵才計畫 深化實習制度培育跨域人才

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁校園巡迴徵才活動正式啟動，首站前進臺灣大學校園徵才博覽會。宏碁／提供
宏碁校園巡迴徵才活動正式啟動，首站前進臺灣大學校園徵才博覽會。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）校園巡迴徵才活動正式啟動，首站前進臺灣大學校園徵才博覽會，積極招募具備多元背景與跨域思維的新世代人才。今年宏碁攜手旗下子公司開出逾百個職缺，橫跨資訊、研發、行銷、業務、專案管理、供應鏈管理、人資及稽核等多元領域，並將有多家子公司的人資團隊到場會談，讓學生一次掌握宏碁集團多元事業體的發展方向與職涯選擇。除臺灣大學外，宏碁後續亦將前往政治大學及台灣科技大學，與更多學子面對面交流。

此外，宏碁今年亦持續推動暑期實習生計畫，並呼應產業發展需求，不僅延續去年廣受好評的「總經理助理實習生」，更提供 AI 工程師與後端工程師等AI相關職缺，期許透過不同專業背景的交流與合作，期待透過新興世代的思維，為品牌挹注成長動能。

宏碁全球人資長林弘道表示：「宏碁長期將『以人為本』視為核心理念，透過多元且具深度的人才培育機制，陪伴年輕世代探索職涯方向。我們期待透過校園徵才與實習生計畫，讓學生能在真實的企業場域中學習與成長，藉由實際接觸職場文化，累積實務經驗，協助學生提早接軌產業。」

實習生於實習期間將實際參與產業營運資料分析、內部會議討論與流程優化專案，並透過與管理階層的直接交流，深入理解營運脈絡與決策思維。去年參與實習生計畫臺大醫療器材與醫學影像研究所Eva同學亦分享，透過實際參與企業運作，能更理解公司的營運脈絡和決策邏輯，並明白宏碁積極成立子公司的背後意義，提升對公司文化的認同感。

宏碁亦鼓勵學生於實習過程中善用AI工具，藉由將AI投入實際的工作環境中，強化問題分析與解決能力，提升工作效率與實務應用成效。此外，透過各式工作坊課程、團體活動及在職同仁分享等豐富的活動，助力學生拓展職涯視野，累積實務經驗並探索未來方向，理解企業文化與產業脈動。

宏碁持續打造友善且具彈性的職場環境，不僅連續六年榮登《富比世》「全球最佳雇主」榜單，更連續四年獲選為「全球女性友善公司」，展現其在打造幸福職場與培育永續人才方面的深厚實力。未來，宏碁將持續深化人才培育與校園合作策略，攜手新世代人才共創永續。

宏碁

延伸閱讀

富邦金前進校園徵才 找八領域人才

台新新光金前進校園徵才 尋覓 AI 專才

科技、機電業前進台大徵才博覽會　釋多元職缺

相關新聞

房市投機客跑光光？2025年前三季仍有近萬戶短進短出被課45%

根據永慶房產集團統計財政部房地合一2.0相關數據顯示，2年內短期交易有顯著下降趨勢，不過2025年前三季，持有2年內交易被課45%重稅，仍達9,615件，占比仍達12%，

Arm首度在台領投 專家：通寶半導體憑技術獲戰略入股

台灣半導體產業再傳重大里程碑，知名財經專家汪潔民於廣播節目中揭露，全球矽智財IP龍頭安謀（Arm）已正式投資台灣 IC 設計公司「通寶半導體」（QBit Semiconductor ），這不僅是 Arm 在台灣的首樁直接投資案，更顯示出台灣在特殊應用領域（SoC & ASIC）的研發實力已獲國際頂尖大廠認可。另通寶半導體計劃於2026 年Q4 申請掛牌上市。

台英太空合作升級進軍全球市場 工研院扮演樞紐

台灣與英國的太空合作邁向制度化，一大目標為供應鏈、系統和市場整合。工研院產業服務中心執行長陳立偉率團訪英期間告訴中央社，...

DRAM擴產 黃仁勳喊全收…為記憶體產業景氣強力背書

外媒報導，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體供給短缺，對輝達是「極好的消息（fantastic for us）」，可以讓客戶直接選擇性能最強的解決方案。他更對記憶體廠喊話：「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」。

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體 南亞科、華邦享漲價紅利

輝達執行長黃仁勳唱旺記憶體，喊話記憶體廠「盡量擴產，輝達有多少用多少」。業界認為，輝達大掃貨，將使得記憶體市場出現傾斜效應，即三星、SK海力士、美光會全力衝刺輝達所需的高頻寬記憶體（HBM），無暇增產消費型記憶體，導致消費型記憶體持續短缺，漲勢也會延續。

群創奪輝達、Google 光通訊大單 產品單價高「比面板本業好賺」

群創搶攻矽光子報捷，傳出奪下輝達、Google等雲端大咖光通訊關鍵元件代工大單，搭上輝達新世代Vera Rubin平台全面「以光代銅」，以及Google張量處理器（TPU）持續進化引爆的光通訊大商機，躋身輝達、Google供應鏈，為轉型再加分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。