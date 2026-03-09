快訊

TSIA攜WSC和JSTC呼籲延長永久化 WTO電子傳輸關稅暫停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

台灣半導體產業協會（TSIA） 9日發布新聞稿提到，攜手世界半導體理事會（WSC）聯合指導委員會（JSTC）呼籲WTO各會員在第14屆部長級會議（MC14）進一步延長該措施，並將其制度化成為永久性免關稅措施。

世界半導體理事會（World Semiconductor Council, WSC）歡迎世界貿易組織（WTO）於第13屆部長級會議延長「電子傳輸關稅暫停措施」（Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions），並呼籲WTO各會員在第14屆部長級會議（MC14）進一步延長該措施，並將其制度化成為永久性免關稅措施。

自1998年實施以來，此一暫停措施為半導體技術相關貿易奠定了可預測、開放且以創新為導向的發展基礎。倘若對支撐半導體產業運作與發展的電子傳輸 (包括半導體設計、研發及製造相關資料的跨境傳輸) 課徵關稅或施加相關通關程序, 將對全球半導體供應鏈、技術創新週期，以及產業在全球的製造營運造成重大不利影響。

在全球經濟快速數位化的趨勢下，維持WTO此一暫停措施攸關經濟穩定、創新發展與制度可預測性。若該措施到期失效，將可能加劇全球市場分裂、提高企業營運成本，並阻礙全球參與半導體價值鏈的機會。

WSC呼籲WTO各會員在MC14展現領導力，將該暫停措施永久化，重申WTO對開放且以規則為基礎的數位貿易體系的承諾，並確保建立一個穩定且可預期的制度框架，使各經濟體的企業、勞工與消費者皆能受益。

