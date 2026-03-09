聽新聞
0:00 / 0:00
以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了
以伊戰爭持續，傳出我4月恐將斷氣、改燒煤發電，經濟部長龔明鑫9日受訪表示，「真的是謠言」、「斷氣不可能」。
他表示，以伊戰爭影響我國3月、4月天然氣船有22艘，現中油已找到替代20艘，剩下還有2艘，有可能這周就能找到。目前4月發電按照原規畫，暫時不用燒煤。他也坦言，現貨調到的天然氣價格，的確比較貴。
外界關切國際原油價格飆漲，卡達天然氣斷貨，是否推升我國氣價、油價及物價？龔明鑫表示，4月氣價沒有說要調漲，將會以「穩定物價」為主。至於油價，現是由中油吸收大部分漲幅。
龔明鑫表示，將在中油可以承受範圍內平衡物價，會有一些因應機制，會與行政院討論。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。