台英太空合作升級進軍全球市場 工研院扮演樞紐

台灣與英國的太空合作邁向制度化，一大目標為供應鏈、系統和市場整合。工研院產業服務中心執行長陳立偉率團訪英期間告訴中央社，與英國的合作是台灣進軍全球太空市場重要切入點，工研院在其中扮演樞紐。

陳立偉近日率數家台灣業者，以及台灣太空產業發展協會（TSIDA）、台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）和工研院代表訪英數日，行程今天結束，期間參加在倫敦舉行的國際太空產業展會Space-Comm Expo並舉辦台英供應鏈夥伴論壇，陸續與英國最具規模的太空產業聚落Space SouthCentral（SSC）、以及英國最大型航太產業協會ADSGroup簽署合作備忘錄。

SSC國際合作經理馬強特（Tobias Marchant）告訴中央社，英國在太空領域的活動超過20%與SSC有關，SSC可謂英國在太空領域的「心臟」。ADS Group太空部門主任威廉斯（Alun Williams）則在接受中央社採訪時提到，台英合作「深具戰略意義」，且除了太空，周邊產業也能從台英夥伴關係獲益。

台英在太空領域的交流合作已有數年歷史，但以往多相對低調進行。台灣氣象衛星「福衛七號」（FORMOSAT-7）於2019年升空，有6個衛星平台就是由全球小型衛星技術與商業化先驅、英國薩里衛星科技有限公司（SSTL）供應。

此外，部分英國企業已直接與台灣國家太空中心（TASA）合作，包括協助提升太空載具的推進引擎性能。

台灣近日在倫敦與SSC和ADS Group簽署合作備忘錄，標誌台英太空合作邁向檯面化、制度化。數名英方人士向中央社指出，台英在太空領域的互動近5、6年迅速成長，台灣是英國拓展合作的重點目標之一。

陳立偉近日接受中央社專訪時說，與SSC及ADSGroup簽署合作備忘錄，台灣方面有3大目標，包括建立長期的制度化合作平台、與英方合作發展技術解決方案和測試驗證系統，以及鏈結台英雙方的衛星和太空經濟生態系，整合出緊密互通的產業供應鏈，攜手進軍全球市場。

太空產業具「高技術門檻」及「長週期」特性，從研發、測試驗證到正式進入國際供應鏈，往往需歷經多年，這也是透過簽署備忘錄建立穩定雙邊合作平台的考量之一。

陳立偉提到，英國太空產業有明顯的「應用服務導向」特徵，約72%產值來自衛星應用與服務市場，包含衛星通訊及各類太空資料應用，僅約13%來自衛星製造及相關供應鏈活動。

代表台灣與SSC及ADS Group簽署備忘錄的陳立偉說，台灣在電子製造、通訊設備及關鍵零組件具豐富實務經驗與傑出研製能力，可善用英國在全球衛星系統整合、營運與應用服務的關鍵地位，以及對安全供應鏈的需求，從英國切入，有效打入全球衛星市場。

公開統計資料顯示，英國擁有的衛星數量，去年在全球排名第4。

陳立偉分析，不僅是在半導體和人工智慧（AI），台灣在化學、金屬、材料、精密加工等基礎工業領域，表現也傲視多國，而這些都是確保全球太空產業得以發展並進一步升級的重要領域，自然會吸引各國與台灣洽談合作。

除了強調台灣與各國合作的互利本質，陳立偉提到，若能進一步提升自己的系統整合與發射能力，台灣就能在國際衛星市場掌握更多獨立自主空間。

在強化系統整合方面，陳立偉舉例，經濟部產業發展署已規劃自今年起，開放部分場域供台灣的有關業者執行實地驗測和模擬，並將整合資通訊安全、AI和晶片設計。

談到工研院在推動台英太空合作扮演的角色，陳立偉說，工研院參與國家產業建設發展50多年，包括已蔚為典範的半導體產業，一向是台灣所有研究機構中，與產業界最親近的，多年來也累積許多國內外夥伴。

陳立偉說，工研院有台灣最強大的跨領域、跨產業合作平台，可將台灣分散的技術與製造能量，整合為可直接與國際衛星系統營運商對接的解決方案，涵蓋供應鏈、技術研發、測試驗證等層面，讓國際夥伴在台灣看到的不僅是個別企業，而是「產業聚落」。在衛星領域，目前國際市場正是由系統營運商主導。

陳立偉同時是台灣低軌衛星產業聯誼會（TLEOSIA）理事長。值得一提的是，已有台灣企業打入背景為英國和法國的指標性衛星通訊營運商Eutelsat OneWeb供應鏈，包括昇達科、台揚、飛宏、群創、鐳洋、耀登、中衛、建漢，橫跨射頻元件、天線模組、終端設備等領域，而耀登科技也進入提供低軌衛星服務的英國OneWeb的品質驗證與測試程序。