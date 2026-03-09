聽新聞
群創董座洪進揚 讓老店新開
群創（3481）先後傳出打入SpaceX供應鏈，又拿下輝達、Google光通訊關鍵元件代工大單，伴隨面板本業本季淡季逆勢漲價，顯示董座洪進揚從2018年掌舵以來，立下「突圍轉型．拓展觸角」，要讓群創資產的價值「老店新開」的目標正逐步達陣。
洪進揚先前指出，他2018年為群創擬定的三個六年計畫，如今已邁向第二個六年，也就是「突圍轉型．拓展觸角」。在近年來的持續轉型下，群創已不僅是面板組件製造商，而是「大面積玻璃精細化處理的方案解決商」。
洪進揚比喻指出，面板可視為亞洲人餐桌上的「白米飯」，是不可或缺的主食。而群創轉型邁向的產品多元化，則是運用精細處理大面積玻璃的強項，拓展到更廣泛的產業應用上。洪進揚闡述群創的轉型重點，要重不同的角度活化公司的資產價值，呈現出「老店新開」的新局面。
